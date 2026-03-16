Autoritățile din județul Buzău au intervenit pentru protecția consumatorilor, retrăgând de la vânzare cantități importante de alimente de origine animală suspecte de contaminare. Inspectorii sanitar-veterinari au retras peste 50 de kilograme de carne tocată de pui posibil contaminată cu Salmonella și aproximativ 14 kilograme de file de cod congelat, în cadrul controalelor desfășurate în luna februarie.

Verificările au vizat peste 360 de operatori economici, de la producție și depozitare până la comercializare. Inspectorii DSVSA Buzău au evaluat condițiile de igienă, etichetarea corectă a produselor, trasabilitatea alimentelor și respectarea profilului de risc al fiecărui operator.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe privind întreţinerea spaţiilor, deficienţe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate nouă amenzi contravenţionale în valoare totală de 54.800 lei şi 31 avertismente”, informează DSVSA Buzău.

Inspectorii au prelevat aproximativ 190 de probe de produse alimentare pentru a verifica conformitatea cu normele legale. În această perioadă, DSVSA Buzău a răspuns la cinci alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje și la patru notificări de neconformități privind fileul de cod congelat, retrăgând de la comercializare produsele care nu respectau standardele.

Autoritățile sanitar-veterinare avertizează că, odată cu apropierea Sărbătorilor Pascale, controalele vor fi intensificate. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice etichetele produselor și să acorde atenție depozitării corecte a alimentelor pentru a preveni riscurile de sănătate.

„În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a cinci alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi au fost retrase de la comercializare 53 de kilograme de carne tocată de pui posibil contaminată cu Salmonella spp. În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a patru notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi au fost retrase de la comercializare 24 de bucăţi de 600 de grame file cod congelat ce a avut ca neconformitate raportul apă/proteină”, informează sursa citată.

Consumul de carne contaminată cu Salmonella poate avea consecințe serioase asupra sănătății. Cel mai frecvent efect este apariția intoxicației alimentare, cunoscută și sub denumirea de salmoneloză. Simptomele se manifestă, de regulă, între 6 și 72 de ore după ingerarea alimentelor infectate și includ diaree apoasă, febră, frisoane, greață, vărsături, dureri abdominale și crampe, dar și dureri de cap și stare accentuată de oboseală. În majoritatea cazurilor, aceste simptome durează între patru și șapte zile și se ameliorează de la sine, însă în anumite situații pot fi mai severe.

O consecință comună a diareei și a vărsăturilor este deshidratarea, care apare prin pierderea excesivă de apă și electroliți. Aceasta poate provoca amețeli, slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale și, în cazuri grave, confuzie. Copiii mici, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice sunt deosebit de vulnerabile la deshidratare severă și complicațiile ei.

În cazuri mai rare, salmoneloza poate duce la complicații grave. Bacteria poate ajunge în sânge, provocând bacteriemie, cu potențial de infectare a inimii, oaselor sau altor organe. De asemenea, unele persoane pot dezvolta sindromul Reiter, o formă de artrită reactivă care cauzează dureri articulare și inflamații după infecție. Persoanele cu sistem imunitar slăbit sunt expuse unui risc mai mare de infecții severe.