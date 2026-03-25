Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că în ședința Consiliului Local a fost votată revocarea taxei de dezvoltare urbană. În același timp, a fost aprobat un sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburanți.

Cele două măsuri urmează să intre în vigoare de la 1 aprilie 2026. În cazul ajutorului pentru combustibil, condițiile de acordare vor fi stabilite și anunțate în perioada următoare.

Primarul a explicat că deciziile au fost luate în contextul economic actual, caracterizat de creșterea costurilor pentru populație, și că măsurile au rolul de a sprijini cetățenii în fața scumpirilor.

„Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată! Totodată, cetăţenii din Sectorul 4 vor primi un sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziţia de carburanţi. Ambele măsuri, adoptate astăzi, în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 4, intră în vigoare de la 1 aprilie 2026”, spune primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, pe Facebook.

Daniel Băluță a transmis că România traversează o perioadă dificilă și că solidaritatea este necesară. El a arătat că măsurile adoptate reprezintă intervenții pentru a sprijini populația în fața creșterii prețurilor și că administrația locală a decis să acționeze fără întârziere.

Acesta a mai transmis că astfel de decizii sunt menite să ajute cetățenii să depășească perioada actuală, marcată de presiuni asupra nivelului de trai.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opţiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme şi necesare pentru sprijinirea oamenilor în faţa scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai”, precizează primarul Sectorului 4. „Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un semnal clar, şi anume acela că noi nu aşteptăm, ci acţionăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniţi, putem să depăşim şi acest moment dificil, aşa cum am demonstrat de fiecare dată”, mai spune Băluţă.

USR Sector 4 a transmis că taxa de dezvoltare urbană a fost revocată în ședința de miercuri și a reamintit că a solicitat anularea acesteia prin toate mijloacele legale, inclusiv în instanță.

Potrivit formațiunii, proiectul de anulare depus de consilierii USR ar fi fost blocat timp de un an. Reprezentanții partidului au arătat că, inițial, fusese anunțată doar suspendarea taxei pentru anul în curs, măsură care ar fi permis reintroducerea ulterioară a acesteia.

De asemenea, USR a precizat că amendamentul propus pentru restituirea sumelor plătite de cetățeni nu a fost adoptat de majoritatea din Consiliul Local.

„PSD a venit astăzi, în ultima clipă, cu propunerea de anulare, asta după ce, acum câteva zile, anunţau, prin vocea primarului Băluţă, suspendarea pe anul în curs. Subliniem că suspendarea temporară a taxei ar fi permis reintroducerea ulterioară a acesteia, posibil la un nivel mai ridicat. După toate acestea, tot astăzi, amendamentul depus de consilierii USR Sector 4, pentru ca cetăţenii care au plătit această taxă să îşi poată recupera banii, nu a primit votul administraţiei Băluţă”, se explică într-un comunicat al partidului.

Reprezentanții USR au transmis că revocarea taxei are loc în contextul în care instanța urma să se pronunțe asupra unei plângeri depuse de partid, existând riscul ca taxa să fie declarată nelegală.

Liderul consilierilor USR Sector 4, Paul Ene, a arătat că decizia de revocare a venit după presiunea exercitată prin acțiuni legale și susținerea cetățenilor. Acesta a transmis că demersurile vor continua în instanță pentru recuperarea integrală a sumelor plătite de locuitori.

„Acţiunile noastre şi susţinerea din partea cetăţenilor din Sectorul 4 l-au determinat pe primarul Băluţă să dea înapoi, după ce am cerut astăzi amendarea proiectului de suspendare. Prin revocare nu se face complet dreptate; continuăm acţiunea în instanţă pentru ca banii plătiţi de cetăţeni pentru această taxă ilegală să fie returnaţi în integralitate”, a declarat Paul Ene, liderul consilierilor USR Sector 4.

Taxa de dezvoltare urbană fusese introdusă pentru finanțarea construirii de noi locuri de parcare, însă, potrivit USR, nu a produs beneficii vizibile pentru cetățeni și a ridicat întrebări legate de modul în care au fost utilizate fondurile.