Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în perioada următoare, statul va trebui să reducă numărul de angajați din administrația centrală și locală cu zeci de mii de posturi. El avertizează că, dacă nu se fac aceste reduceri, banii alocați instituțiilor nu vor fi suficienți pentru salarii, iar România riscă să mărească din nou deficitul bugetar.

Tot el a explicat, marți seară, la „Euronews România”, faptul că aceste reduceri sunt una dintre cele mai importante provocări. Spune că vor urma disponibilizări în lunile următoare, dar că procesul nu este simplu, deoarece implică decizii oficiale, legi, hotărâri și organizarea de concursuri. Consideră că este corect ca statul să facă un efort în acest an pentru a-și reduce cheltuielile.

Premierul a spus că, dacă nu se reduc cheltuielile, bugetele stabilite nu vor ajunge pentru plata angajaților. El dă exemplul anului trecut, când s-au planificat reduceri de personal, dar acestea nu s-au făcut, iar cheltuielile au crescut, ceea ce a dus la un deficit mai mare. El subliniază că Guvernul nu își mai permite să amâne aceste reduceri și recunoaște că măsura nu este una plăcută, dar este necesară.

În ceea ce privește ministerele unde este lipsă de personal, cum ar fi Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării, spune că nu se pot face reduceri. În schimb, Guvernul pregătește o propunere pentru creșterea vârstei de pensionare, deoarece sistemul actual de pensionare este prea costisitor.

Potrivit spuselor sale, reforma companiilor de stat este importantă, dar greu de realizat deoarece contractele actuale nu obligă managerii să respecte criterii clare de performanță.

„Prin urmare vom avea nişte reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi în tot aparatul central şi în administraţia locală. Dar aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanţe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operaţiune foarte uşor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului pe care îl face suplimentar pentru a-şi reduce cheltuielile. Dacă nu se reduc aceste cheltuieli, Ministerul de Finanţe a bugetat salarizarea redusă cu această pondere de câteva procente la toate ministerele. Deci, în câteva luni de zile se va vedea că alocările care sunt făcute nu acoperă cheltuielile de personal dacă nu se fac aceste reduceri. Asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut când s-au calculat reduceri de personal de 5% în primele luni, nu s-a făcut nicio reducere de personal, dimpotrivă, cheltuielile au crescut, s-a ajuns la o anvelopă pe primele şase luni de plus 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi-am intrat în deficitele în care am intrat. Nu este o chestie plăcută, dar trebuie s-o facem. Iar în zona ministerelor unde există un personal deficitar, unde nu ne putem permite reducere de personal, nu ştiu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, intră în vigoare măsura prin care până la sfârşitul acestei luni trebuie să venim cu un proiect în dezbatere publică pentru creşterea vârstei de pensionare pentru aceste categorii, având în vedere mecanismul de pensionare mult mai rapid pe care nu îl mai putem susţine din punct de vedere bugetar”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan a mărturisit că vicepremierul Oana Gheorghiu are o sarcină dificilă, pentru că se ocupă de reorganizarea companiilor de stat. El a explicat faptul că multe dintre aceste companii nu sunt conduse eficient, deoarece managerii nu au criterii clare de performanță. Din acest motiv, rezultatele firmelor nu sunt atât de bune pe cât ar putea fi.

Premierul a mai spus că administrarea companiilor de stat nu este la nivelul dorit și că acest lucru afectează economia. Dă exemplul pieței energiei, unde aproximativ jumătate din energie este produsă de companii de stat. El consideră că, dacă aceste companii ar fi conduse mai bine și ar reduce costurile chiar și cu câteva procente, efectele pozitive s-ar vedea în toată economia.

El a afirmat că reformarea acestor companii este o prioritate, dar recunoaște că nu este ușor de realizat. Totodată, a explicat faptul că Oana Gheorghiu nu are control direct asupra acestor companii, deoarece ele țin de diferite ministere. Din acest motiv, ea trebuie să colaboreze cu ministerele și alte instituții pentru a face schimbările necesare.

Premierul a spus că, în multe cazuri, șefii companiilor de stat nu sunt evaluați pe baza unor obiective clare. De aceea, el a afirmat că a început să condiționeze anumite decizii sau excepții ale Guvernului de îndeplinirea unor obiective de reformă în aceste companii.