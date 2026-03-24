Vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că este nevoie de încă o rundă de discuții înainte de adoptarea actului normativ, deoarece impactul acestuia va fi imediat asupra întregului lanț de aprovizionare și distribuție a carburanților. În opinia sa, o amânare de 24 de ore pentru clarificări nu reprezintă o problemă, mai ales în condițiile în care proiectul ar fi trebuit adoptat mai devreme, însă Guvernul și Parlamentul au fost ocupate cu aprobarea bugetului. El a precizat că ordonanța ar putea fi aprobată după ședința de dialog social și întâlnirea tripartită.

Barna consideră că actul normativ poate fi îmbunătățit astfel încât să producă efecte vizibile direct la pompă, fie prin scăderea prețurilor, fie prin plafonarea acestora pentru câteva săptămâni. În același timp, el propune ca în ordonanță să fie incluse și opțiuni suplimentare, precum reducerea TVA sau a accizei la carburanți, în cazul în care prețurile depășesc un anumit prag.

„Este nevoie de încă o rundă de discuții. Este o decizie foarte importantă și va avea efecte imediate pe tot ce înseamnă lanț de aprovizionare și de desfacere cu carburanți. Cred că 24 de ore nu sunt un capăt de țară. Oricum trebuia să vină mai devreme. Săptămâna trecută, Guvernul și Parlamentul fost ocupate cu aprobarea bugetului – și bugetul putea fi aprobat mult mai devreme, dar asta a fost situația. Cred că mâine putem să aprobăm, după ședința de dialog social și după întâlnirea tripartită. Această ordonanță poate fi îmbunătățită, pentru că trebuie să aducă efecte imediate și la pompă. Din punctul meu de vedere, trebuie să se vadă o scădere sau cel puțin o o plafonare a prețului, adică săptămâni, câteva săptămâni să nu mai crească prețul”, a spus vicepremierul.

Creșterea accelerată a prețurilor la combustibili are un efect inflaționist puternic, iar autoritățile încearcă să evite amplificarea presiunilor economice. Vicepremierul a arătat că, pentru a păstra șansele unei inflații mai reduse în a doua parte a anului, sunt necesare măsuri eficiente, chiar dacă acestea implică costuri bugetare. El a evidențiat dificultatea situației în care se află Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, care trebuie să asigure atât venituri la buget, cât și acoperirea unor cheltuieli suplimentare.

„Tocmai asta este problema cea mai mare. Efectul inflaționist al acestor prețuri la carburanți este unul uriaș și, dacă vrem cât de cât să păstrăm această șansă de a avea o inflație mai redusă din august, din septembrie, trebuie să avem măsuri eficiente, efective. Aceste măsuri costă și nu este de invidiat poziția în care se află domnul ministru Nazare (n.red. ministrul Finanțelor), pentru că pe de o parte trebuie să aibă încasări la buget, pe de altă parte are aceste cheltuieli. Bugetul a întins la maxim resursele de care dispune anul acesta ministrul finanțelor – sau Ministerul Finanțelor. În același timp este nevoie de o oprire a acestei creșteri, pentru că altfel în societate presiunea o să fie mult prea mare, poate să ajungă la un nivel de insuportabilitate în economie. Trebuie oprit acest val de creșteri în lanț”, a mai spus Barna.

Potrivit acestuia, bugetul pe anul în curs a întins la maximum resursele disponibile, însă creșterea prețurilor la carburanți trebuie oprită pentru a evita presiuni sociale și economice greu de suportat. Impactul se resimte deja în mai multe sectoare, inclusiv în panificație, unde operatorii solicită sprijin guvernamental, iar alte domenii riscă să fie afectate în lanț.

Vicepremierul a menționat că plafonarea adaosurilor comerciale, posibil chiar la un nivel de 50% sau la un alt procent raportat la anul anterior, ar trebui completată de măsuri care să ofere stabilitate pieței. Reducerea accizei este una dintre variantele analizate, alături de reducerea temporară a TVA, soluții deja aplicate în alte state europene, fiecare având avantaje și dezavantaje și implicând costuri pentru buget.

„Pe orizontală se văd efectele. Deja am auzit astăzi, cei din panificație vin cu solicitări către guvern să fie ajutați. Și celelalte se sectoare pot suferi. Deci avem nevoie de o ordonanță care dincolo de aceste adaosuri comerciale plafonate, limitate poate la 50%, poate la un alt procent în comparație cu anul trecut, avem nevoie și de o altă perspectivă, de o liniștire a pieței și de stabilitate”, a mai spus vicepremierul.

Vicepremierul a menționat că plafonarea adaosurilor comerciale, posibil chiar la un nivel de 50% sau la un alt procent raportat la anul anterior, ar trebui completată de măsuri care să ofere stabilitate pieței. Reducerea accizei este una dintre variantele analizate, alături de reducerea temporară a TVA, soluții deja aplicate în alte state europene, fiecare având avantaje și dezavantaje și implicând costuri pentru buget.

El a precizat că, în prezent, prețurile carburanților au depășit nivelul estimat la începutul anului, când se anticipa un prag de aproximativ 8-8,5 lei pe litru pentru 2026, fără a fi luat în calcul un posibil conflict în Iran sau creșteri până la 10 lei la pompă. Situația actuală este generată de factori internaționali, nu de deciziile Guvernului României, iar fiecare stat încearcă să gestioneze criza în funcție de propriile resurse.

În acest context, România a adoptat deja unele măsuri de sprijin, precum compensarea de 0,85 lei pentru transportatori, pentru a le permite să concureze pe piețele europene, inclusiv cu operatori din Bulgaria sau Ungaria. Există, de asemenea, măsuri pentru agricultori și controale realizate de ANAF și Consiliul Concurenței, care au redus semnificativ specula din piață, chiar dacă prețurile au continuat să crească.

„Am văzut în Europa și varianta reducerii temporare a TVA-ului, am văzut și plafonarea. Fiecare soluție are avantaje și dezavantaje, așa este, și costă. O să însemne mai puține venituri la bugetul de stat de la un anumit punct, pentru că oricum suntem peste 8 lei, peste 8,5 lei, care a fost prețul estimat în ianuarie pentru anul 2026. Deci nimeni nu știa ianuarie că o să avem 10 lei la pompă sau să avem război în Iran. Nu este o criză generată de Guvernul României, de România. Este o criză internațională, fiecare încearcă să se descurce cum poate. Sunt țări care sunt într-o situație mai bună, fiscal-bugetar ,și-și permit o relaxare în cazul carburanților, sau o compensare mai bună. Și România a luat măsuri, pentru că transportatorii au deja 0,85 lei garantați prin compensare pentru a-i ajuta în piețele internaționale sau europene, cel puțin să concureze cât decât în condiții egale cu transportatorii din Bulgaria, din Ungaria, din celelalte țări. Avem și pentru agricultori, avem și aceste controale ale ANAF, Consiliului Concurenței, care au mai redus, au eliminat aproape total specula din piață. Nu mai există speculă, dar prețurile au crescut”, a subliniat Barna.

Tanczos Barna a atras atenția că incertitudinea va continua, iar evoluția prețurilor este influențată inclusiv de declarațiile liderilor internaționali, precum Donald Trump, care pot genera fluctuații imediate. În opinia sa, perioada următoare va fi marcată de instabilitate, iar o eventuală calmare a conflictului ar putea aduce o stabilizare a pieței.

„Fiecare propoziție a președintelui Trump impactează prețul imediat în secunda doi, în minutul trei. Este un impact imediat, câteodată în sus, câteodată în jos și o să urmeze o perioadă de incertitudine, că nu se va rezolva problema într-o săptămână-două. Sperăm într-o liniștire a războiului, încetinire a acestor atacuri și o soluție”, a mai spus el.

Vicepremierul a subliniat că măsurile analizate sunt excepționale și nu pot fi aplicate pe termen lung, fiind destinate să atenueze efectele unei situații extraordinare asupra economiei.

„E o perioadă de incertitudine. Într-o perioadă extraordinară avem nevoie de măsuri extraordinare, nu pe termen foarte lung, pentru a domoli acest impact în economie. Dar încă o dată, din punctul meu de vedere, în aceste ore, în această zi, 24 de ore putem să mai analizăm cele în discuție”, a spus Tanczos Barna.

El a insistat asupra necesității de a include în ordonanță toate instrumentele posibile, de la plafonarea adaosurilor până la reducerea accizelor și TVA, pentru a permite autorităților să intervină rapid fără a adopta zilnic noi acte normative.

„Suntem aproape. Suntem aproape și eu n-aș mai intra în acest în această discuție peste o săptămână sau două săptămâni. Având tema pe masă, eu aș pune pe masă și în ordonanța de urgență toate măsurile posibile, într-o numită marjă, flexibilitate, inclusiv cea de acciză, cea de TVA, cea de plafonare a adaosurilor și așa mai departe, ca ulterior ministerele să poată să acționeze foarte rapid, eficient și fără ordonanță de urgență în fiecare zi. Eu am cerut personal din partea UDMR să mai discutăm o dată aceste teme, posibilitatea reducerii accizei, o discuție pe TVA, să vedem dacă se poate sau nu, să discutăm încă o dată pe plafonare”, a adăugat acesta.

Scopul minim al ordonanței este oprirea totală a creșterii prețurilor la carburanți pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile, echivalentul a două-trei săptămâni. Chiar dacă există riscul unor presiuni suplimentare din partea piețelor internaționale, vicepremierul consideră că este necesară stabilirea unui prag de la care statul să intervină pentru a proteja economia și populația.

„Să nu mai crească deloc, la nicio pompă, pe o perioadă de 20 de zile, însemnând 3 săptămâni, 2-3 săptămâni să existe o oprire a acestei creșteri. Știu că cei care spun că pot crește cotațiile internaționale, pot apărea presiuni suplimentare au și ei parțial dreptate, dar nici economia nu mai suportă și nici cetățenii nu mai suportă. Deci undeva trebuie oprit acest lucru. Cred că este momentul să luăm această decizie și să spunem care este prețul la care statul intervine și nu mai lasă să crească”, a spus Tanczos Barna.

În același timp, oficialul a exclus scenariul raționalizării consumului de combustibil, precizând că nu există în prezent o lipsă de produse pe piață și că aprovizionarea se desfășoară în condiții normale. Această opțiune nu a fost discutată în cadrul consultărilor, iar autoritățile se concentrează exclusiv pe măsuri de stabilizare a prețurilor.