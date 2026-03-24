Potrivit explicațiilor oferite de Ilie Bolojan, proiectul analizat introduce doar posibilitatea de a limita exporturile, fără a impune în acest moment restricții efective. Explicația ține de două aspecte principale.

Pe de o parte, România este un producător excedentar de benzină, iar pentru a obține o producție maximă de motorină este necesară producerea simultană de benzină. Pe de altă parte, cantitatea de benzină rezultată nu poate fi absorbită integral de piața internă, motiv pentru care este exportată către piețele externe.

În acest context, România a devenit în ultimii ani un exportator de benzină, dar și un importator de țiței și motorină ca produs finit. Din acest motiv, livrările de benzină către partenerii externi vor continua fără probleme și fără restricții în perioada următoare.

„În acest prim proiect se introduce posibilitatea de a limita exporturile, doar această posibilitate, de ce? Pentru că sunt două aspecte: pe de o parte, noi suntem un producător excedentar, ca ţară, de benzină şi pentru a putea avea o producţie maximă de motorină trebuie să producem şi benzină în paralel. Ca atare, pentru că benzina nu o putem consuma pe piaţa românească, exportăm pe pieţele din jur şi deci este o probpemă tehnolohgică de producţie, România în ultimii ani este un exportator de benzină şi un importator de ţiţei şi de motorină, produs finit. Ca atare, vom exporta, în perioada următoare, benzină, fără probleme, fără restricţii către toate ţările cu care avem contracte”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la Euronews România.

Premierul a precizat însă că autoritățile vor monitoriza evoluția pieței și a lanțurilor de aprovizionare. În cazul în care vor apărea dificultăți, ar putea fi adoptate măsuri pentru protejarea pieței interne.

Eventualele intervenții ar viza în special piața motorinei, unde există cea mai mare presiune. Potrivit datelor prezentate de prim-ministru, peste 70% din consumul de carburanți al României este reprezentat de motorină, ceea ce face ca acest segment să fie considerat prioritar în cazul unor posibile ajustări ale politicilor energetice.