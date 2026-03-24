Adoptarea măsurilor pentru piața carburanților a fost amânată, după ce Consiliul Economic și Social (CES) nu a emis avizul necesar. Premierul Ilie Bolojan a explicat că decizia a fost luată pentru a permite organizarea unui dialog extins cu partenerii sociali și patronatele, scrie euronews.ro.

Proiectul de ordonanță pregătit de Guvern nu a putut fi adoptat fără avizul CES, instituție care a cerut organizarea unui consiliu tripartit între Guvern, sindicate și patronate. Solicitarea vine pe fondul unor rezerve exprimate de mediul de afaceri privind impactul măsurilor asupra prețului carburanților.

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților am pregătit acest prim proiect de ordonanță și astăzi CES-ul, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat pronunțarea unei decizii. Ei trebuie să dea un aviz dacă este sau nu favorabil, solicitându-ne să facem o întâlnire într-un consiliu tripartit la care să participe și patronatele, pentru că a fost o rezervă din partea patronatelor”, a declarat Ilie Bolojan

Premierul a explicat că majorarea prețurilor la carburanți este influențată de evoluțiile internaționale, în special de conflictul din Golful Persic, care a determinat creșteri de peste 50-70% pe piețele globale de petrol și motorină. Aceasta afectează nu doar România, ci întreaga Uniune Europeană.

„Avem pe toată piața din toată lumea, inclusiv din România, ca urmare a războiului din Golful Persic, dată de la care, așa cum știm cu toții, avem o creștere a prețurilor la țiței și motorină de peste 50% sau 70%, lucru care ne impactează și pe noi, impactează toate țările UE”, a explicat premierul.

Autoritățile au purtat dialoguri cu marile rețele de benzinării pentru a preveni transferul integral al scumpirilor către consumatori. Astfel, prețurile cresc mai lent comparativ cu piețele internaționale și cu alte state europene.

Premierul a subliniat că intervențiile guvernamentale nu pot elimina complet efectele crizei globale, dar au rolul de a proteja populația și de a asigura stabilitatea pieței.

„Ceea ce am făcut până acum, prin dialogul cu marile rețele de benzinării din România, a fost să ne asigurăm că această creștere de preț nu se mută direct în buzunarele românilor, ci este o creștere de preț care este mult mai lentă decât creșterea prețurilor atât pe piețele internaționale, dar și verificând ce se întâmplă în majoritatea țărilor UE, vedem că prețurile sunt la un nivel mai ridicat, dar asta nu înseamnă că orice vom face în perioada următoare vom putea anula această creștere de prețuri care ne impactează”, a declarat Bolojan.

Consiliul tripartit este programat pentru ora 11:00, urmat de reuniunea CES la 12:30. Guvernul estimează că ordonanța privind măsurile pentru carburanți va fi adoptată cel târziu joi, după finalizarea consultărilor.

„Drept urmare, mâine la ora 11:00 va fi un consiliu tripartit (…) și de la ora 12:30 va fi acest CES (…) Mâine după-amiază sau cel târziu joi, în ședința de Guvern, să putem adopta acest act normativ”, a precizat premierul.

Guvernul României pregătește o ordonanță prin care limitează adaosurile comerciale la carburanți, pentru a preveni creșteri speculative de prețuri, dar măsura ar putea afecta distribuitorii independenți și anumite stații de alimentare.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea marjelor, propusă la jumătate față de nivelul din 2025, urmărește stabilizarea pieței, însă poate genera pierderi pentru unii operatori.

„Unul din punctele care limitează adaosurile (…) sunt propuse a fi reduse la jumătate față de ceea ce s-a întâmplat în anul 2025, în așa fel încât să existe niște adaosuri care să nu genereze o posibilitate de creștere de preț de tip speculativ”, a explicat Bolojan.

Operatorii care vând produsul finit fără integrare în lanțuri mari de distribuție riscă să funcționeze în pierdere din cauza plafonării adaosurilor. Premierul Bolojan a avertizat că acest lucru poate afecta aprovizionarea:

„Acolo unde sunt doar comercianții care cumpără produsul finit (…) marja lor de adaos nu este foarte mare, iar o reducere (…) la jumătate i-ar putea duce la situația în care să nu-și poată acoperi costurile, deci să funcționeze în pierdere”, a spus el. „Efectul pieței este de a nu se mai aproviziona (…) ceea ce ar putea duce la anumite stații de benzină (…) la o penurie de combustibil”, a avertizat premierul.

Pentru a atenua impactul asupra consumatorilor și distribuitorilor, statul român va contribui financiar.

„Statul român își va asuma partea lui de contribuție și niciun ban pe care (…) l-am încasat suplimentar sub formă de TVA nu va rămâne în pușculița statului român”, a declarat Bolojan. „Cetățenii vor plăti un preț, va plăti și statul un preț (…) și trebuie să plătească un preț și distribuitorii sau marii producători”, a spus premierul. „Dacă statul român ar fi intervenit imediat prin niște măsuri care să însemne reducere de taxe (…) oamenii n-ar mai înțelege ce se întâmplă”, a explicat Bolojan, precizând că o eventuală reducere de TVA sau accize rămâne „un pas doi”, condiționat de stabilizarea pieței.

România importă peste 70% din țiței și motorina utilizate, ceea ce face imposibilă eliminarea completă a creșterilor de prețuri. Contextul internațional, marcat de volatilitatea piețelor globale de petrol și motorină, influențează direct prețurile interne. Guvernul urmărește să limiteze efectele, nu să anuleze complet scumpirile.

„O bună parte din țițeiul și din motorina pe care le folosim în România, peste 70% din total, este din import (…) are un impact global pe care nu îl putem evita”, a declarat acesta. „Este inevitabil ca prețurile să fie crescute (…) statele pot interveni în limita posibilităților pentru a atenua creșterile”, a spus Bolojan.

Premierul a evitat să fixeze un nivel maxim de preț sau să facă estimări privind scăderile, explicând că volatilitatea pieței nu permite angajamente ferme. Posibilitatea limitării exporturilor este prevăzută doar ca măsură de rezervă, aplicabilă în special motorinei, componenta cea mai presată pe piață.

„Dacă v-aș spune un prag de preț (…) piața riscă să se uite la declarații și n-aș vrea (…) să vedem în câteva zile că lucrurile se duc în acea direcție”, a afirmat el. „Nu mi se pare normal să vin să fac astfel de anunțuri cât timp situația are o anumită volatilitate”, a spus premierul.

Ordonanța reprezintă primul pas al Guvernului, urmând ca alte măsuri să fie evaluate spre finalul lunii martie. Grupul de lucru care coordonează intervențiile include Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței și ANPC. Premierul a subliniat că intervenția statului trebuie să fie credibilă și vizibilă pentru populație: