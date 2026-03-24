Dan Andronic a discutat, marți, în podcastul pe care îl realizează pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, cu europarlamentarul Chris Terheș și jurnaliștii Mirel Curea și Alecu Racoviceanu.

O temă sensibilă a fost cea a prețului benzinei, care a crescut foarte mult și e de așteptat să mai urce. Dan Andronic e de părere că, odată ce a fost atins pragul psihologic de 10 lei, problema s-ar putea amplifica.

Într-o postare pe contul de Facebook, jurnalistul prezentase comparativ prețurile la benzină din țările vecine. În timp ce la noi litrul e de 1,76 – 1,81 euro, în Bulgaria costă 1,30 – 1,38 de euro, iar în Ungaria ajunge la 1,63 – 1,64.

„România avea maximul 1,81, Ungaria avea 1,61, Bulgaria, 1,38 de euro pe litru. Diferența este dată de accize și TVA. Da. Da și nu. Pentru că, de exemplu, Ungaria are un TV de 27%. Dar are prețul mai mic decât România. Știți cât reprezintă TVA-ul? TVA-ul și accizele în economia prețului? aproape de 50 la sută. Deci fără toate alea, benzina ar fi undeva la 4 lei, 4 lei și ceva”, a explicat Dan Andronic.

Dan Andronic prevede că pragul psihologic de 10 lei pentru un litru a fost depășit. Și creșterea va continua până la aproximativ 12 lei.

„Părerea mea e că în ritmul ăsta ne ducem spre 12 lei. Pentru că, practic, psihologic a fost la 10.”

Andronic a dat un exemplu legat de prima notă de 10 luată de Nadia Comăneci în 1976, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal.

„Deci, odată ce se va schimba, e ca nota aia de 10 a Nadiei de la Montreal. Ne povestea Nadia o chestie senzațională la un moment dat când am făcut o întâlnire cu ea. Ba spunea, zice, dom’le, știți ce s-a mai întâmplat la Montreal în 1976? Reprezentanta URSS, prietena mea, Nelly Kim a luat două note de 10. Dar le-a luat după mine. Și nu știe nimeni. Zice, n-a mai vorbit nimeni despre notele ei. Uite ce înseamnă să fii primul. Odată ce efectul psihologic a fost creat. Noi vorbim despre primul 10 din istorie. Așa vorbim de primul litru de motorină de 10 lei din istorie era la Rompetrol undeva pe autostrada A1, o benzinărie din Tunari.”

Mirel Curea crede că la problema creșterii alarmante a prețului la carburant statul român are o singură variantă.