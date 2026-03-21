Călătoria cu avionul ar putea deveni mai simplă și mai corectă pentru pasageri, în contextul în care Parlamentul European lucrează la un pachet legislativ amplu destinat reformării modului în care companiile aeriene taxează serviciile. Inițiativa urmărește să elimine costurile considerate abuzive și să aducă mai multă claritate în relația dintre operatori și clienți.

Europarlamentarul Andrei Novakov a explicat pentru Antena 3 că una dintre principalele probleme este acumularea de taxe suplimentare care transformă experiența de zbor într-una frustrantă pentru pasageri.

„Nimeni nu se simte bine când e tratat ca un bancomat. Cumpăraţi un bilet, apoi plătiţi pentru check-in la aeroport. De ce plătesc şi pentru asta? Deja am plătit pentru bilet. Apoi, pentru un anumit loc, pentru valiză, pentru asigurare. Asta trebuie să se termine”, a afirmat Novakov.

În același timp, oficialul european a subliniat că reformele trebuie să mențină un echilibru între protejarea pasagerilor și funcționarea eficientă a companiilor aeriene.

„Încercăm să abordăm toate aspectele călătoriilor în Europa, încercăm să le adaptăm. Dar vrem să protejăm şi companiile aeriene, avem nevoie ca avioanele să zboare. Obiectivul este să reducem întârzierile şi de a menţine pragul la 3 ore. Chiar şi ministrul român al Transporturilor insistă să crească marja de întârziere la 4 ore, ceea ce mi se pare de necrezut”, a declarat acesta.

Un alt punct important al propunerilor legislative este introducerea unor măsuri clare privind drepturile pasagerilor în cazul întârzierilor sau anulărilor de zboruri. Se dorește ca despăgubirile să fie acordate aproape automat, fără proceduri complicate pentru călători.

Noile reguli pentru călătoria cu avionul vizează direct confortul pasagerilor, în special al familiilor care călătoresc împreună. Una dintre cele mai importante modificări propuse este eliminarea taxelor pentru alocarea locurilor învecinate în cazul membrilor aceleiași familii.

Andrei Novakov a precizat că această măsură este esențială pentru a evita situațiile în care părinții și copiii sunt separați în avion din motive comerciale.

„Vrem să ne asigurăm că familiile au locuri învecinate fără taxe, că atunci când pasagerii au dreptul la despăgubiri, le primesc aproape automat. Ne străduim să avem valiza inclusă în preţul biletului, la bagajul de cabină ne referim. Am primit 96% din voturi în plen, în favoare”.

În plus, se discută includerea bagajului de cabină în prețul standard al biletului, o schimbare care ar elimina una dintre cele mai frecvente surse de costuri suplimentare pentru pasageri. Proiectul a primit un sprijin larg în Parlamentul European, semn că există un consens politic pentru implementarea acestor măsuri.

Negocierile sunt însă complexe, mai ales că acest pachet legislativ este discutat de peste un deceniu fără a fi finalizat.

„Şi poate că ştirea zilei este că Roberta Metsola se alătură echipei de negociatori pentru prima dată în istoria PE. Acest pachet este pe masa negocierilor de 11 ani şi nimeni n-a reuşit să-l finalizeze”.

Nemulțumirea consumatorilor a crescut în ultimii ani, iar presiunea publică contribuie la accelerarea procesului legislativ.

„Starea consumatorilor pare a anunţa nişte mişcări tectonice. Nimeni nu se simte bine când e tratat ca un bancomat. Cumpăraţi un bilet, apoi plătiţi pentru check-in la aeroport. De ce plătesc şi pentru asta? Deja am plătit pentru bilet. Apoi, pentru un anumit loc, pentru valiză, pentru asigurare. Asta trebuie să se termine. Europa nu e un loc pentru aceste manevre. Regulile se aplică doar companiilor aeriene europene", a declarat eurodeputatul bulgar Andrei Novakov.

În cadrul aceleiași intervenții, Andrei Novakov a abordat și subiecte legate de integrarea europeană, cu referire la România și Bulgaria. El a evidențiat beneficiile apartenenței la spațiul Schengen, oferind un exemplu personal de mobilitate fără controale la frontieră.

„De Crăciunul acesta am călătorit, fără să aştept la graniţă, spre Craiova, doar pentru a vedea târgul de acolo. Asta se întîmplă pentru că suntem în spaţiul Schengen. Sper că nu sunt adevărate zvonurile că România nu doreşte să investească în partea ei de sud, spre Bulgaria. Pentru a construi mai multe poduri şi pentru a călători”, a spus Andrei Novakov.

Europarlamentarul a subliniat și importanța aderării României la zona euro, considerând acest pas esențial pentru consolidarea integrării economice. „Acesta este pasul următor, pentru că suntem împreună în Schengen şi ne lipsiţi în zona euro. Ar fi mai uşor să plătim liber, fără să calculăm comisioane sau altceva”.