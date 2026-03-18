Potrivit analizei realizate de AnimaWings, alegerea aeroportului de destinație este un factor esențial în experiența unei călătorii. În multe cazuri, aeroporturile principale ale marilor metropole europene oferă conexiuni rapide cu trenul sau metroul către centrul orașelor sau către principalele gări, ceea ce scurtează considerabil durata deplasării.

În schimb, aeroporturile secundare – utilizate frecvent de operatorii low-cost – implică adesea transferuri multiple și distanțe mai mari până la rețeaua de transport urban sau feroviar. Din acest motiv, durata totală a călătoriei poate crește semnificativ, chiar dacă zborul în sine este mai ieftin.

Analiza arată că, în unele situații, diferența de timp pentru a ajunge în centrul orașului poate ajunge până la 80 de minute. De asemenea, costurile suplimentare de transport pot crește semnificativ bugetul total al unei călătorii.

„Aeroportul de destinație joacă un rol esențial în experiența totală a călătoriei. Diferențele de timp de transfer pot fi semnificative, la fel și costurile pentru o deplasare rapidă în centrul orașului sau la gara principală. Nu în puține cazuri, transferul către aceste puncte de interes durează mai mult decât zborul în sine, fiind nevoie de schimbarea mai multor mijloace de transport. În acelaşi timp, aeroporturile secundare au opţiuni limitate de conexiune, autobuze la intervale mari de timp, distanţe mai mari până la un punct feroviar, etc. De asemenea, din analiza realizată, observăm că există adeseori situaţii în care costul transportului de la aeroportul secundar în oraş, aproape dublează costurile totale de călătorie. Astfel, pasagerii trebuie să fie extrem de atenţi când aleg compania aeriană şi să verifice serviciile incluse în pachetul de bază, dar şi aceste costuri adiţionale de transfer. Noi, la AnimaWings, prin conceptul produsului nostru, acordăm o atenţie deosebită întregii experienţe de călătorie, a orarelor corelate cu programul mijloacelor de transfer principale la/de la aeroport, dar şi a facilitării accesului pasagerilor către obiectivele cele mai importante ale oraşelor de destinaţie, la costuri optimizate.”, a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

Diferențele dintre aeroporturile principale și cele secundare devin evidente în cazul unor destinații populare pentru turiștii români.

În Milano, pasagerii care aterizează pe aeroportul Malpensa pot ajunge în centrul orașului, lângă Domul din Milano, în aproximativ 40 de minute cu tren direct. În schimb, transferul de pe aeroportul Bergamo poate dura peste 80 de minute și presupune utilizarea autobuzului și a metroului.

Situația este similară și în Londra. Aeroporturile Heathrow și Gatwick oferă conexiuni rapide către centrul orașului, iar transferul către zona Big Ben poate dura aproximativ 50 de minute folosind trenul și metroul. De pe aeroportul Luton, însă, călătoria poate depăși 80 de minute, deoarece implică mai multe mijloace de transport.

În cazul Parisului, aeroportul Charles de Gaulle oferă legături directe cu trenul către centrul orașului, iar transferul până la Notre Dame poate dura aproximativ 40 de minute. În schimb, călătoria de la aeroportul Beauvais poate ajunge la aproximativ două ore, deoarece presupune combinarea transportului cu autobuzul și trenul.

Diferențe similare apar și în München, unde transferul de la aeroportul principal către Marienplatz se realizează în aproximativ 40 de minute cu metroul direct. În schimb, de la aeroportul Memmingen călătoria poate dura până la 100 de minute, fiind necesară schimbarea mai multor mijloace de transport.

AnimaWings operează în prezent zboruri regulate către aeroporturi principale din Europa, precum Paris Charles de Gaulle, Stockholm Arlanda și Istanbul.

Compania aeriană românească își continuă extinderea rețelei de rute și urmează să introducă noi zboruri directe din București către mai multe metropole europene. Printre acestea se numără Londra Gatwick, din 22 martie, Geneva, din 28 martie, München, din 2 aprilie, și Milano Malpensa, din 11 mai.

De asemenea, compania va lansa zboruri din Timișoara și Cluj-Napoca către Atena începând cu 5 aprilie.

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, lansată în 2020 și parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. Transportatorul se află într-un proces accelerat de extindere și operează una dintre cele mai noi flote din aviația românească.

Începând din aprilie, compania va opera cu opt aeronave Airbus moderne, dintre care patru Airbus A220 livrate direct din fabrică în ultimele șase luni. Strategia de dezvoltare a companiei vizează extinderea flotei la 18 aeronave până la finalul anului 2027.