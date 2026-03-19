Reprezentanții ANPC atrag atenția că există situații în care operatorii aerieni nu sunt obligați să plătească compensații financiare.

”În anumite situaţii, anulările şi întârzierile pot fi încadrate drept împrejurări extraordinare, caz în care transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de plata compensaţiilor financiare, dacă demonstrează că evenimentele nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile, conform art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004”, au transmis reprezentanții ANPC.

Chiar dacă nu se acordă despăgubiri, pasagerii nu rămân fără protecție. Autoritățile subliniază că există drepturi care trebuie respectate de companii.

”Cu toate acestea, pasagerii îşi păstrează celelalte drepturi prevăzute de regulament, respectiv dreptul la informare, la asistenţă pe durata aşteptării, precum şi opţiunea între rambursarea contravalorii biletului sau redirecţionarea către destinaţia finală”, precizează ANPC.

Autoritatea explică faptul că aceste situații pot apărea din cauze independente de compania aeriană.

Exemplele includ:

instabilitate politică

condiții meteo severe

riscuri de securitate

defecțiuni neprevăzute care afectează siguranța zborului

greve care perturbă activitatea operatorului

În astfel de cazuri, companiile trebuie să demonstreze că nu au putut evita situația, chiar dacă au luat toate măsurile necesare.

Chiar și atunci când nu se acordă compensații, pasagerii au dreptul la sprijin pe durata întârzierilor sau anulărilor.

Aceasta poate include:

mese și băuturi

cazare, dacă este necesar

transport între aeroport și locul de cazare

Autoritatea recomandă prudență în contextul actual, marcat de tensiuni internaționale care pot afecta transportul aerian.

”ANPC îndrumă consumatorii, în calitate de pasageri aerieni, să manifeste prudenţă şi să se informeze corespunzător înainte de efectuarea călătoriilor sau achiziţionarea pachetelor de vacanţă, în contextul actual marcat de evoluţii geopolitice care pot genera perturbări ale traficului aerian”, au transmis reprezentanții instituției.

Regulamentul european se aplică tuturor zborurilor care pleacă din Uniunea Europeană, indiferent de companie, dar și celor care ajung în UE, dacă sunt operate de transportatori din state membre.

Pentru zborurile operate de companii din afara UE, regulile pot diferi, în funcție de legislația aplicabilă sau de contractul încheiat cu operatorul.