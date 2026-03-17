Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa a inaugurat oficial marţi noul său terminal de pasageri, investiţie de 57 milioane de euro finanţată atât din fonduri europene, cât şi de la bugetul de stat.

Proiectul, demarat în 2003, a vizat modernizarea infrastructurii aeroportuare, creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea nivelului de siguranţă prin implementarea unor soluţii moderne în domeniul securităţii, managementului traficului aerian şi operării aeronavelor.

Reprezentanţii aeroportului au precizat că inaugurarea marchează o nouă etapă de dezvoltare, consolidând rolul strategic al infrastructurii aeriene din regiunea Dobrogea.

Evenimentul a reunit oficiali ai autorităţilor centrale şi locale, lideri din industria aviaţiei şi parteneri instituţionali şi privaţi, subliniind importanţa aeroportului pentru conectivitatea României la nivel european şi internaţional.

Programul a început cu intonarea imnului naţional de către baritonul Iulian Bratu, urmată de o slujbă religioasă oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie.

În discursurile susţinute, a fost evidenţiat rolul investiţiilor în infrastructura de transport, contribuţia aeroporturilor la dezvoltarea economică şi necesitatea consolidării reţelei aeriene naţionale.

Reprezentanţii aeroportului au explicat că închiderea temporară a aeroportului programată pentru perioada 20 – 21 martie nu va avea impact asupra zborurilor comerciale de pasageri, fiind planificată în avans şi coordonată astfel încât să nu afecteze programul acestora.

Aceştia au precizat că intervalul de închidere este necesar pentru relocarea echipamentelor din terminalul provizoriu în noul terminal şi pentru realizarea conexiunilor informatice aferente, activităţi ce fac parte din procesul tehnic de pregătire pentru operaţionalizarea completă a terminalului modernizat.