Executivul a adoptat, joi, hotărârea care aprobă nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției. Obiectivul principal este dezvoltarea unei soluții informatice integrate, care să centralizeze toate informațiile relevante pentru pasageri într-un singur punct de acces.

Potrivit documentului, platforma va permite consultarea rapidă a datelor despre zboruri, servicii disponibile în aeroporturi, proceduri de securitate și recomandări pentru optimizarea timpului petrecut în terminale. Practic, sistemul va funcționa ca un ghid digital complet pentru călători, reducând nevoia de interacțiune fizică și timpul pierdut în aeroport.

Un element central al proiectului este crearea unui hub național de informații, într-un format unitar, multilingv și ușor de utilizat. Acesta va conecta pasagerii cu cele 17 aeroporturi civile din România și va furniza date actualizate în timp real.

Platforma va include și funcționalități de asistență personalizată, adaptate nevoilor fiecărui utilizator. Astfel, pasagerii vor putea primi informații relevante în funcție de traseu, orar sau servicii utilizate, ceea ce poate reduce stresul și incertitudinea asociate călătoriilor aeriene.

În același timp, centralizarea datelor va permite o mai bună coordonare între aeroporturi și autorități, contribuind la eficientizarea operațiunilor.

Proiectul nu vizează doar informarea pasagerilor, ci și îmbunătățirea nivelului de securitate. Autoritățile intenționează să uniformizeze și să modernizeze măsurile de securitate aplicate în toate aeroporturile civile incluse în program.

Această abordare ar putea duce la optimizarea fluxurilor de pasageri și non-pasageri, reducerea timpilor de așteptare și creșterea capacității de reacție în situații sensibile. În contextul actual, în care securitatea aeroportuară este o prioritate la nivel european și global, astfel de investiții sunt considerate esențiale.

Accesul la platformă va fi facilitat prin integrarea cu ROeID, sistemul național de identificare electronică. Această integrare va permite autentificarea securizată a utilizatorilor și accesul facil la serviciile digitale.

Prin această conexiune, proiectul se aliniază strategiei naționale de digitalizare, care urmărește simplificarea relației dintre cetățean și stat, dar și creșterea gradului de utilizare a serviciilor online.

Valoarea totală a investiției este estimată la 169 de milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din bugetul de stat. Implicarea Serviciul Român de Informații indică și componenta strategică a proiectului, în special în ceea ce privește securitatea și gestionarea datelor.

Autoritățile susțin că implementarea platformei va contribui la creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor, la eficientizarea fluxurilor din aeroporturi și la alinierea României la standardele europene în domeniul transportului aerian.

După aprobarea hotărârii de Guvern, urmează etapele de implementare tehnică și operațională. Platforma va deveni funcțională după dezvoltarea și integrarea sistemelor informatice, urmând să fie utilizată la nivel național.

Dacă proiectul va fi implementat conform planului, acesta ar putea deveni un reper pentru digitalizarea serviciilor din transportul aerian și un model de bună practică la nivel regional.