Republica Moldova trece printr-un amplu proces de modernizare cartografică, fiind fotografiată de la mare înălțime cu o precizie de doar câțiva centimetri.

Până la sfârșitul lunii aprilie 2026, aeronave specializate vor survola teritoriul național pentru a colecta date fundamentale necesare în domenii precum agricultura, cadastrul și protecția mediului.

Acest proiect ambițios, gestionat de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, își propune să creeze o „dublură digitală” a țării, care va fi pusă la dispoziția publicului larg, în mod gratuit, pe internet.

Inițiativa are un caracter strategic și vizează acoperirea integrală a țării cu imagini de înaltă rezoluție, sarcina fiind încredințată unei companii specializate din România.

În acest context, Viorica Efros, inginer geodez, a explicat că aceste capturi aeriene servesc ulterior ca bază pentru operațiuni complexe.

Potrivit acesteia, datele sunt prelucrate pentru a genera modele digitale ale reliefului și planuri orto-foto, specialiștii realizând inclusiv colectarea de date în format 3D prin metode stereoscopice, transmite TVR Moldova.

„Aceste imagini apoi sunt folosite pentru alte operațiuni. Se prelucrează pentru modelul digital al reliefului, pentru orto-foto și de asemenea noi în stereo facem colectarea în 3D”, a explicat Viorica Efros.

Harta fotogrametrică a Republicii Moldova nu a mai fost actualizată din anul 2021, ceea ce face ca acest demers să fie unul important.

Prima etapă a proiectului vizează acoperirea unei suprafețe de 25.000 de kilometri pătrați. Acest lucru înseamnă cartografierea întregului teritoriu, cu excepția regiunii transnistrene, unde zborurile sunt momentan interzise.

Constantin Osoianu, șef de direcție în cadrul agenției, a precizat că a doua parte a misiunii include un zbor special deasupra municipiului Chișinău, la o altitudine de 1.000 de metri. Acesta a subliniat că obiectivul este obținerea unor imagini cu o rezoluție mult mai ridicată și efectuarea unei scanări tridimensionale detaliate a întregii capitale.

„A doua parte a proiectului presupune efectuarea unui alt zbor la o înălțime de 1.000 de metri, doar pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma căruia vor fi captate imagini cu o rezoluție mult mai înaltă și efectuată o scanare tridimensională a întreg teritoriului municipiului Chișinău”, a precizat Constantin Osoianu.

Importanța acestor date este majoră pentru dezvoltarea sustenabilă a țării. Directorul general al agenției, Ivan Danii, a arătat că informațiile colectate sunt vitale pentru procesele de subvenționare în agricultură, dar și pentru monitorizarea mediului.

El a menționat că, prin compararea hărților, autoritățile vor putea identifica zonele care necesită împădurire sau vor putea evalua impactul defrișărilor.

„Aceste date sunt importante pentru cadastru, pentru agricultură, pentru subvenționare, în domeniul mediului, pentru a vedea ce trebuie împădurit, cum au fost defrișate pădurile sau alte metode pe care le au ei, chiar prin metoda de comparare”, afirmă Ivan Danii.

Întregul proiect, finanțat cu aproximativ 25 de milioane de lei din bugetul de stat, reprezintă un instrument esențial pentru ministere și pentru întreaga comunitate.