Schimbări majore în aviație. Industria aeriană face un pas important către confortul pasagerilor odată cu introducerea unor capsule de dormit supraetajate în avion, destinate în special clienților din clasa economică. Noua soluție, dezvoltată de Air New Zealand, poartă numele Skynest și va fi implementată pe aeronavele Boeing 787-9 Dreamliner începând cu finalul acestui an.

Această inițiativă marchează o schimbare semnificativă în modul în care sunt abordate zborurile lung-curier, oferind pentru prima dată posibilitatea unui somn complet orizontal pentru pasagerii care călătoresc în condiții economice.

Capsulele Skynest reprezintă un sistem modular de odihnă amplasat în interiorul avionului, cu paturi suprapuse pe trei niveluri. Aceste spații sunt concepute pentru a oferi o experiență apropiată de un pat real, chiar și în timpul zborurilor intercontinentale.

Fiecare capsulă include:

pat complet orizontal

lenjerie curată

perdea pentru intimitate

iluminare ambientală ajustabilă

kit de confort (mască de somn, dopuri de urechi și accesorii de relaxare)

În plus, pasagerii vor purta șosete speciale pentru a menține igiena și confortul în spațiile comune.

Deși accesul la capsulele Skynest oferă o experiență premium, pasagerii vor trebui în continuare să achiziționeze un bilet standard la clasa economică sau premium economy.

Utilizarea capsulelor va fi disponibilă separat, sub forma unei rezervări de patru ore de somn, la un cost estimat de aproximativ 300 de dolari. În fiecare zbor vor exista doar două intervale disponibile, iar fiecare pasager va putea rezerva un singur slot.

Acest model permite distribuirea echitabilă a accesului și optimizează utilizarea spațiului la bord.

„Oferind mai multor oameni șansa de a se odihni cum se cuvine în timpul zborurilor ultra-lungi, acest lucru contribuie la facilitarea călătoriilor către și dinspre Noua Zeelandă”, a declarat Nikhil Ravishankar, directorul general al companiei aeriene.

Conceptul Skynest este gândit special pentru rute extrem de lungi, precum Auckland – New York, unde durata zborului ajunge la 16–18 ore.

Pentru astfel de călătorii, posibilitatea de a dormi întins poate îmbunătăți semnificativ:

starea de sănătate a pasagerilor

nivelul de oboseală la sosire

experiența generală de călătorie

Pentru a menține un mediu curat și organizat, compania aeriană a introdus o serie de reguli clare:

consumul de alimente în capsule este interzis

accesul este permis doar titularului rezervării

capsulele nu pot fi utilizate de copii

utilizarea parfumurilor sau a produselor cu miros puternic este descurajată

Aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea unei experiențe premium într-un spațiu comun restrâns.

Air New Zealand a anunțat încă din 2020 dezvoltarea conceptului Skynest, ca parte a unei strategii mai largi de îmbunătățire a confortului pe zborurile lungi. Compania operează deja și serviciul Skycouch, care permite transformarea unui rând de scaune într-un spațiu mai confortabil pentru odihnă.

Potrivit conducerii companiei, obiectivul este clar: creșterea atractivității rutelor către Noua Zeelandă, o destinație aflată la mare distanță de principalele hub-uri aeriene globale.

Introducerea capsulelor Skynest reflectă o tendință globală în aviație: trecerea de la simplul transport la experiența completă a pasagerului. Soluții similare sunt analizate de mai multe companii aeriene, însă Air New Zealand este prima care propune un sistem funcțional de paturi supraetajate în clasa economică.