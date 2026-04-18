Radare inteligente cu AI în Europa. Tehnologia bazată pe inteligență artificială este integrată tot mai frecvent în infrastructura rutieră europeană, iar una dintre cele mai avansate aplicații este reprezentată de radarele inteligente capabile să analizeze comportamentul șoferilor în timp real. În comitatul Sussex din Marea Britanie, autoritățile au implementat recent un sistem de monitorizare de ultimă generație care depășește funcțiile clasice ale camerelor de viteză.

Aceste dispozitive nu se limitează la măsurarea vitezei, ci analizează direct interiorul vehiculelor, identificând comportamente considerate riscante pentru siguranța rutieră.

Noile sisteme de supraveghere rutieră sunt echipate cu camere de înaltă rezoluție și senzori infraroșu, capabili să capteze imagini clare atât ziua, cât și noaptea, indiferent de condițiile meteo.

Tehnologia este dezvoltată de compania Acusensus și permite analiza automată a imaginilor prin algoritmi de inteligență artificială. Scopul principal este detectarea comportamentelor periculoase la volan fără intervenție umană directă.

Sistemele funcționează continuu, 24/7, și sunt integrate în infrastructura de siguranță rutieră a autorităților locale.

Tip de comportament detectat Descriere Modul de analiză AI Utilizarea telefonului mobil la volan Șoferul folosește telefonul în timpul conducerii, ceea ce reduce atenția la trafic Algoritmii analizează imaginile captate și identifică obiectul (telefonul) și poziția mâinilor Lipsa centurii de siguranță Șoferul sau pasagerii nu poartă centura de siguranță Sistemul verifică automat prezența centurii prin analiză vizuală în timp real Conducere distrasă Orice comportament care indică lipsa atenției la drum (ex. privirea în altă direcție, interacțiune cu obiecte) AI corelează poziția capului, mâinilor și contextul interior al vehiculului Analiza automată a imaginilor — Algoritmii procesează instant cadrele video și semnalează posibile încălcări ale regulilor rutiere

Autoritățile din Sussex susțin că scopul principal al acestor radare inteligente nu este sancționarea șoferilor, ci prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Sistemul face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a comportamentelor riscante în trafic, finanțată inclusiv din fonduri dedicate siguranței rutiere și programe de reeducare a conducătorilor auto.

În ultimii ani, datele din Regatul Unit au evidențiat un număr semnificativ de accidente asociate:

utilizării telefonului la volan

nefolosirii centurii de siguranță

Factor „Fatal Five” Descriere Impact în siguranța rutieră Depășirea vitezei legale Conducerea peste limita legală de viteză pe drumuri publice Crește semnificativ riscul de accidente grave și reduce timpul de reacție Nefolosirea centurii de siguranță Șoferul sau pasagerii nu poartă centura de siguranță Amplifică severitatea rănilor în cazul unui accident Conducerea distrasă Utilizarea telefonului sau a altor dispozitive electronice în timpul condusului Reduce atenția asupra drumului și crește probabilitatea coliziunilor Conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor Șofatul sub influența substanțelor care afectează reflexele și judecata Afectează controlul vehiculului și capacitatea de decizie Comportament periculos sau imprudent Manevre riscante, agresivitate în trafic sau nerespectarea regulilor Generează situații imprevizibile și accidente severe

Deși tehnologia este promovată ca soluție pentru creșterea siguranței, implementarea radarelor AI a generat dezbateri în rândul experților și organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Principalele critici vizează:

reducerea prezenței fizice a poliției în trafic

sancționarea întârziată a șoferilor

lipsa intervenției imediate în momentul abaterii

posibile probleme privind protecția datelor personale

Criticii susțin că o amendă emisă la distanță, la mult timp după incident, are un impact preventiv mai redus decât oprirea imediată a șoferului în trafic.

În Marea Britanie au existat cazuri în care erori software în sistemele de monitorizare a vitezei au dus la anularea a zeci de mii de sancțiuni. Aceste incidente au ridicat întrebări legate de fiabilitatea tehnologiilor automate utilizate în controlul rutier.

Astfel de situații au intensificat dezbaterea privind necesitatea unor standarde stricte de omologare și verificare a echipamentelor.

Datele recente din Regatul Unit indică o creștere semnificativă a sancțiunilor pentru viteză excesivă, în contextul extinderii rețelelor de camere automate.

Majoritatea amenzilor sunt acum generate de sisteme video automate, ceea ce reflectă tranziția accelerată de la controlul uman la monitorizarea digitală a traficului.