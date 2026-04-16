Un studiu recent semnat de McKinsey arată că în Europa (cu precădere în Franța, Germania sau Marea Britanie), inteligența artificială este un instrument de uz casnic. Mai exact, 84% dintre consumatori folosesc deja AI-ul în viața de zi cu zi, iar mai bine de o treime se bazează pe el pentru a tăia de pe listă produsele care nu merită să fie cumpărate.

Probabil că și tu deja ai făcut minimum o achiziție după ce te-ai consultat cu un robot AI înainte. De la cerealele de mic dejun potrivite necesarului tău caloric, până la culoarea de parchet potrivită cu sufrageria, după ce i-ai arătat o fotografie, un simplu Chat poate să fie consultantul tău personal de shopping.

Cea mai interesantă observație a cercetării McKinsey este așa-numitul „efect de secvențiere”.

„Inteligența artificială schimbă modul în care consumatorii fac cumpărături, precum și fiecare etapă din parcursul de achiziție”, afirmă Caroline Reppert, Senior Director, AI and Technology Policy la National Retail Federation.

Pe scurt, oamenii folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială în primele etape ale cumpărăturilor, însă devin mult mai precauți atunci când se apropie momentul plății.

AI-ul este, în acest moment, asistentul perfect pentru vânarea celei mai bune oferte în timp real și analizarea la rece a specificațiilor tehnice și structurarea recenziilor. Așa, orice decizie se ia mult mai pragmatic și în cunoșință de cauză.

În paralel, o analiză globală realizată de IBM Institute for Business Value în parteneriat cu National Retail Federation (NRF) confirmă un paradox: încă ne place să atingem produsele, să mergem fizic în magazine, să ne inspirăm, dar decizia de a face achiziția este luată deseori pe baza unei recomandări algoritmice.

Deși 72% dintre noi încă vizităm magazinele fizice, aproape jumătate (45%) folosim AI-ul pentru a ne asigura că merită să ne deplasăm până acolo. Mai precis: vrei o boxă nouă și ai vrea să și testezi cum se aude. Doar că înainte de a merge și a da play la toate boxele din magazin, folosești un tool de inteligență artificială pentru a analiză de preț, funcționalități, recenzii. Reduci opțiunile la una sau două boxe și te asiguri că magazinul le are pe stoc, înainte de merge și a face proba.

Un alt exemplu foarte comun este achiziția de produse de skincare. AI poate realiza inclusiv o analiză minimală a tipului de ten, pe baza fotografiei tale. Desigur, nu înlocuiește medicul, acolo unde există probleme, dar pentru un ten fără afecțiuni, poate genera recomandări de produse specifice nevoilor sale. Cu câteva detalii oferite în scris, alături de fotografie, plaja de creme și serumuri de față se restrânge până când găsești produsele ideale și super specifice pentru tenul tău.

În acest moment, cumpărăturile sunt pentru prima oară, poate, mult mai puțin conduse de emoție. Achizițiile impulsive sunt aproape imposibile când ghidul online este la îndemâna oricui, iar prin intermediul laptopului și al telefonului poți genera o analiză rapidă a deciziei de cumpărare.

Datele sunt grăitoare pentru noua generație de cumpărători ghidați:

41% apelează la AI pentru a găsi alternative mai bune sau specificații tehnice precise.

33% folosesc tehnologia pentru a sintetiza feedback-ul altor mii de utilizatori.

31% vânează cel mai bun preț prin instrumente de monitorizare în timp real.

Această eficiență s-a extins și în zona cadourilor. Tot mai mulți dintre noi abandonăm riscul de a alege un obiect nepotrivit în favoarea cardurilor cadou, de diferite valori. Este o soluție pragmatică, unde AI-ul intervine din nou: fie ajutându-l pe cel care dăruiește să aleagă magazinul ideal în funcție de profilul sărbătoritului, fie ghidându-l pe beneficiar să își maximizeze valoarea voucherului primit.

În definitiv, într-o lume dominată de algoritmi, câștigă cine știe să folosească datele pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț, lăsând impulsul de moment pe planul secund.