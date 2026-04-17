Această lege din Florida va schimba datele permiselor de conducere în 2027, introducând o modificare structurală importantă în modul în care sunt gestionate datele de identificare ale cetățenilor. Noua reglementare prevede includerea statutului legal al titularului pe permisele de conducere și pe cărțile de identitate conforme standardului REAL ID.

Măsura este inclusă în House Bill 991, adoptată în cadrul pachetului legislativ Florida SAVE Act, orientat către consolidarea securității electorale. Potrivit noilor prevederi, toate permisele emise, reînnoite sau înlocuite începând cu 1 ianuarie 2027 vor indica explicit dacă titularul este cetățean american sau deține un alt tip de statut legal de imigrare.

Autoritățile locale subliniază că această schimbare va îmbunătăți procesele administrative și va aduce un plus de transparență în evidențele oficiale.

„O măsură cuprinzătoare care consolidează procesele de verificare, îmbunătățește coordonarea datelor și modernizează modul în care sunt gestionate identificarea și eligibilitatea în Florida”, a declarat Dariel Fernandez.

Acesta a explicat rolul instituției pe care o conduce în implementarea noii legi, evidențiind importanța schimbării.

„Biroul meu se află în centrul multor astfel de procese, deoarece gestionăm permisele de conducere și serviciile de identificare pentru rezidenții noștri”, a precizat Fernandez.

Oficialul a punctat și impactul direct asupra transparenței administrative.

„Includerea statutului legal pe documentele de identificare este un pas semnificativ către o mai mare transparență și responsabilitate în registrele guvernamentale”, a adăugat acesta.

În paralel, autoritățile locale analizează modul concret de implementare a noilor reguli, pentru a evita disfuncționalități.

„Biroul nostru evaluează proactiv modul în care aceste schimbări vor fi implementate la nivel local”, a mai spus Fernandez, menționând că se urmărește o „tranziție lină pentru rezidenți”.

Legea din Florida schimbă ce apare pe permisele de conducere în 2027, însă impactul asupra șoferilor va fi gradual, fără obligații imediate pentru deținătorii actuali de documente.

Persoanele care dețin deja un permis sau o carte de identitate valabilă nu vor fi obligate să le înlocuiască înainte de expirare. Documentele existente rămân valide până la termenul înscris.

Implementarea se va face etapizat, odată cu procesul obișnuit de reînnoire sau înlocuire. Astfel, schimbarea nu va produce un val administrativ brusc, ci va fi integrată natural în fluxul curent al serviciilor publice.

Noile formate vor deveni obligatorii pentru toate documentele emise începând cu 1 ianuarie 2027, inclusiv pentru permisele noi, cele reînnoite și cele eliberate ca duplicat.

În paralel cu schimbările din Florida, statul Louisiana analizează o inițiativă legislativă care ar introduce un test de cunoștințe la reînnoirea permisului auto. Proiectul prevede ca șoferii să susțină o evaluare o dată la șase ani, scriu cei de la kplctv.com.

Inițiativa legislativă urmărește creșterea nivelului de siguranță rutieră prin actualizarea constantă a cunoștințelor conducătorilor auto. Testul ar include vizionarea unui material video educativ și completarea unui examen.

Autorul proiectului explică necesitatea măsurii prin schimbările din trafic.

„Când mergi acum să îți reînnoiești permisul de conducere în Louisiana, intenția este, lucrând cu OMV, să existe un videoclip care să fie produs și care să le arate rezidenților actualizările pe care le-am făcut la legi”, a declarat Dixon McMakin.

Acesta a subliniat caracterul periodic al evaluării.

„Ai face acest lucru de fiecare dată când îți reînnoiești permisul, adică o dată la șase ani”, a adăugat McMakin.

Testul ar verifica cunoștințele privind legislația rutieră, indicatoarele și practicile de conducere, cu accent pe fenomenul condusului distras.

„Acum avem semafoare galbene intermitente, avem mai multe sensuri giratorii și apoi modul corect de a te încadra pe autostradă”, a explicat acesta.

Argumentul central al inițiativei este nevoia de educație continuă.

„Acești oameni pur și simplu nu mai cunosc regulile de conducere. Ce se întâmplă? Așa că, cum îi reeduci? Ca om de afaceri, am educație continuă în domeniul afacerilor, dreptului și asigurărilor. Așa că ideea a fost de ce să nu introducem un element de educație continuă și pentru șoferi?”, a spus McMakin.

Proiectul nu implică costuri suplimentare pentru șoferi, iar nefinalizarea testului nu duce imediat la suspendarea permisului. Totuși, dacă examenul nu este completat în termen de 90 de zile, documentul va fi suspendat automat.