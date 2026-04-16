Ministerul de Interne (MAI) a spus că va organiza, săptămâna viitoare, o dezbatere publică despre schimbările propuse pentru obținerea permisului de conducere. Instituția a explicat că vrea să simplifice obținerea cazierului judiciar și să introducă unele excepții de la examenul teoretic pentru anumite categorii. Dezbaterea va avea loc miercuri, 22 aprilie 2026, de la ora 10:00, în format hibrid. Cei interesați vor putea participa fie online, fie direct la sediul din Piața Revoluției, nr. 1A, din București.

Reprezentanții ministerului au rugat persoanele interesate să confirme participarea până marți, 21 aprilie 2026, ora 12:00, trimițând un e-mail la comunicare@mai.gov.ro sau un fax la 021.264.86.17. Aceștia au precizat că trebuie menționate datele de contact (nume, prenume sau organizația reprezentată și adresa de e-mail), precum și modul în care doresc să participe, online sau fizic.

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică în urmă cu două săptămâni, vrea să simplifice modul în care cetățenii români obțin cazierul judiciar. MAI a precizat că propune ca, în loc ca oamenii să ceară separat extrasul de cazier, serviciul public comunitar să verifice direct, cu acordul candidatului, în baza de date proprie, dacă acesta îndeplinește condițiile. Verificarea ar urma să se facă automat, prin sisteme informatice.

Concret, MAI a arătat că serviciul public ar putea vedea singur dacă o persoană a fost condamnată definitiv pentru anumite infracțiuni, cum ar fi cele legate de circulația pe drumurile publice, omor, lovire sau vătămare, tâlhărie ori furt de mașini, fără ca solicitantul să mai aducă un cazier. Reprezentanții MAI au informat că, dacă în cazier apar probleme, atunci un extras va fi adăugat la dosarul de examinare, pentru a demonstra că persoana nu îndeplinește condițiile necesare pentru a susține examenul auto.

În același timp, MAI a anunțat că vrea să introducă și unele excepții de la proba teoretică. Astfel, a explicat că:

pentru categoria B, nu va mai fi nevoie de proba teoretică dacă persoana are deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani, și cel puțin un an de experiență;

pentru categoria A2, nu va mai fi necesară proba teoretică dacă persoana are permis A1 și minimum doi ani de experiență;

pentru categoria A, nu va mai fi necesară proba teoretică dacă persoana are permis A2 și minimum doi ani de experiență.