Oana Gheorghiu a precizat, totodată, că listările la bursă vizează exclusiv pachete minoritare de acțiuni, statul urmând să își păstreze controlul majoritar în toate companiile de stat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, întrebată despre viitorul Companiei Naționale Aeroporturi București și al Portului Constanța, că aceste entități nu au fost incluse în proiectul-pilot actual, urmând să fie analizate, cel mai probabil, în etapa următoare de evaluare a companiilor de stat.

Aceasta a precizat că, în acest moment, nu există informații concrete privind eventualele decizii referitoare la aceste companii.

”Aceste companii n-au făcut parte din acest proiect-pilot şi urmează să fie probabil analizate în valul următor de companii. Aşadar, nu am în acest moment informaţii concrete pe care să vi le spun despre aceste companii”, a spus Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, referitor la scenariul vânzării unui pachet de 20% din anumite companii de stat, că unele dintre acestea se află pe lista celor care ar putea fi listate la bursă.

Aceasta a subliniat că, în acest moment, nu există o decizie asumată, întrucât este vorba doar despre o propunere ce urmează să fie analizată la nivel guvernamental și politic.

Întrebată despre procentul avut în vedere pentru listare, Oana Gheorghiu nu a oferit detalii suplimentare, precizând că discuțiile sunt încă în fază incipientă.

”Întotdeauna, listarea la bursă presupune pachete minoritare. Statul va rămâne majoritar în toate companiile de stat. Aceasta este asumarea şi prin programul de guvernare. Deci orice listare se va face sub nivelul de 51%, astfel încât statul să rămână cu 51%. Dacă sunt companii care au deja listări făcute, procentul de listare va fi mai mic, astfel încât statul să-şi păstreze controlul asupra companiilor. (..) Poate să fie între 5 şi 10%, dar aşa cum vă spuneam, este doar o propunere. Vorbim despre ceva ce urmează să fie analizat. E o listă exploratorie şi trebuie să lăsăm membrii Guvernului, apoi asumarea politică să se uite şi, de asemenea, să se facă o analiză profesionistă de cei care cunosc piaţa de capital şi care fac astfel de analize”, a explicat vicepremierul.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat joi, după ședința de Guvern, că pentru Metrorex urmează să fie selectată o companie specializată în redresare, care să sprijine procesul de reformă și eficientizare al operatorului de transport.

Aceasta a precizat că un astfel de proces de redresare pentru o companie precum Metrorex poate dura între 2 și 3 ani.

”La Metrorex, urmează să agreăm şi să alegem o companie care se ocupă de redresări în general şi care a făcut asta la nivel internaţional cu succes. Redresarea unei companii cum este Metrorex poate să dureze 2-3 ani, dar această companie vine şi face un audit al tuturor costurilor şi al structurii de personal, al tuturor contractelor pe care compania le-a semnat şi face o reechilibrare a costurilor, astfel încât să ştim ce poate compania să atragă singură, ce nevoie are de la statul român”, a precizat Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, pentru fiecare dintre cele 22 de companii vizate, a fost stabilit un calendar și există deja decizii agreate la nivelul ministerelor de resort.

Aceasta a precizat că măsurile vor fi supuse aprobării Guvernului prin memorandum în cursul săptămânii viitoare, subliniind că procesul de redresare este unul gradual și de durată, care nu poate produce rezultate imediate. În acest sens, a comparat transformarea companiilor cu renovarea unei locuințe, explicând că astfel de schimbări necesită timp și etape succesive.