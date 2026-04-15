Kazahstan face un pas decisiv către digitalizarea completă a procesului de obținere a permisului de conducere, anunțând planuri ambițioase de a integra inteligența artificială (AI) atât în probele teoretice, cât și în cele practice.

Reforma a fost prezentată recent de Zhaslan Madiyev, ministrul Dezvoltării Digitale, Inovării și Industriei Aerospațiale, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Obiectivul principal este eliminarea corupției și creșterea transparenței printr-un control tehnologic riguros.

Conform noilor propuneri, examenul teoretic va utiliza tehnologia realității augmentate (AR), în timp ce proba practică va fi monitorizată prin sisteme avansate de viziune computerizată. Aceste măsuri sunt concepute pentru a detecta și preveni utilizarea dispozitivelor interzise, precum micro-căștile sau camerele ascunse.

„Aceste inițiative vor permite minimizarea utilizării instrumentelor tehnice interzise și înregistrarea automată a oricărei încălcări”, a precizat serviciul de presă al guvernului din Kazahstan.

Un proiect pilot va fi lansat în Astana, vizând verificarea integrității academice și analiza psihometrică a întrebărilor de examen, potrivit The Times of Central Asia.

O schimbare majoră adusă de noua legislație vizează numărul de încercări permise pentru candidați. Cetățenii din Kazahstan vor putea susține examenele de un număr nelimitat de ori, pe bază de taxă, fără a mai fi obligați să repete cursurile unei școli de șoferi după trei eșecuri.

Singura condiție este respectarea unui interval obligatoriu de cel puțin 10 zile calendaristice între tentative. În prezent, regulile sunt mult mai stricte, limitând accesul gratuit la doar trei încercări, după care instruirea trebuie reluată de la zero.

Pe lângă facilitarea accesului, guvernul din Kazahstan înăsprește pedepsele pentru cei care încearcă să submineze sistemul. Infrastructura digitală utilizată pentru licențiere va fi clasificată drept „infrastructură informațională critică”, ceea ce înseamnă că orice intervenție neautorizată va atrage răspunderea penală.

De asemenea, persoanele care ajută la obținerea ilegală a permiselor sau candidații prinși fraudând vor primi amenzi usturătoare și vor fi interziși de la examinare timp de un an.

Reforma nu îi ocolește nici pe furnizorii de instruire.

Școlile de șoferi vor fi supuse unor noi cerințe de licențiere, iar performanța lor va fi evaluată constant pe baza calității pregătirii și a feedback-ului din partea publicului.

În cazul în care standardele rămân constant scăzute, licențele acestor instituții vor fi revocate, asigurând astfel că pe drumurile publice din Kazahstan ajung doar șoferi bine pregătiți.