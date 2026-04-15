PSD a blocat creșteri de taxe și măsuri de austeritate. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că Partidul Social Democrat rămâne la guvernare pentru că ascultă oamenii și pentru că a considerat că este responsabil să participe activ la deciziile executive, în loc să lase măsurile economice fără echilibru politic.

Acesta a explicat că întrebările venite din partea cetățenilor privind menținerea PSD în coaliție sunt legitime și că partidul oferă un răspuns bazat pe deciziile luate în interiorul guvernării.

Budăi a spus că PSD nu a susținut „orbește” nicio măsură și că a rămas la masa guvernării pentru a influența direcția politicilor economice și sociale.

El a afirmat că fără prezența PSD în coaliție, anumite decizii ar fi putut afecta direct nivelul de trai al populației.

”Ce s-ar fi întâmplat dacă PSD nu era la masa guvernării? PSD ascultă oamenii și știm că mulți dintre dumneavoastră ne întreabă – și pe bună dreptate: „De ce mai stați în această coaliție? De ce susțineți un guvern care face rău?” Este o întrebare extrem de corectă și merită un răspuns sincer. Adevărul este, oameni buni, că nu am susținut orbește nimic. Am stat la masa guvernării tocmai pentru că știam ce urmează dacă plecăm”, spune acesta.

În declarațiile sale, Budăi a spus că fără PSD în coaliție:

Domeniu Măsură / efect invocat Taxare generală TVA crescut la 24%, ceea ce ar fi dus la scumpiri generalizate Alimentație Prețurile la alimente neplafonate și lăsate să crească accelerat Inflație Inflație posibilă de până la 20%, cu impact asupra costului vieții Energie Prețul gazelor naturale neplafonat și creșteri suplimentare de cost Venituri salariale Posibile tăieri de salarii pentru profesori, medici și militari Salariul minim Lipsa majorării salariului minim de la 1 iulie Protecție socială Lipsa sprijinului pentru copii vulnerabili, persoane cu dizabilități și pensionari cu venituri mici Pensionari Aplicarea CASS inclusiv pentru pensii sub 3.000 lei Fiscalitate bancară Introducerea de taxe pe tranzacții bancare Agricultură / gospodării Introducerea de taxe pe solarii Investiții locale Reducerea masivă a investițiilor locale și încetinirea dezvoltării comunităților Economie și locuri de muncă Lipsa programelor de relansare economică, posibile închideri de afaceri și pierderi de locuri de muncă

Budăi a spus că fiecare dintre aceste măsuri a fost blocată, negociată sau modificată cu intervenția PSD în cadrul coaliției de guvernare.

El a afirmat că partidul nu se laudă cu aceste lucruri, dar consideră necesar să le explice public, deoarece economia continuă să fie sub presiune, iar populația resimte efectele.

”Fiecare dintre aceste lucruri a fost blocat, negociat sau impus de PSD la masa coaliției. Nu ne lăudăm. Nicidecum, nu acesta este momentul laudelor – pentru că economia suferă în continuare și oamenii resimt asta zilnic. Dar simțim datoria să fim sinceri cu dumneavoastră: absența PSD din guvernare nu ar fi adus liniște – ar fi adus un val de măsuri care ne-ar fi lovit direct în buzunar și în viața noastră de zi cu zi”, spune acesta.

Marius Budăi a spus că PSD a rămas în guvernare din responsabilitate, nu din comoditate, și că partidul va continua să acționeze pentru schimbarea direcției guvernării în favoarea populației.

El a mai afirmat că, în perioada următoare, PSD va comunica o decizie privind continuarea sau nu a participării la guvernare.