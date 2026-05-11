Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat o schimbare majoră în modul în care va fi monitorizată calitatea și autenticitatea lucrărilor de absolvire în învățământul superior.

În cadrul unor dezbateri publice desfășurate la Parlament pe tema fraudei academice, ministrul Educației, Dan Perciun, a dezvăluit planul instituției de a implementa un sistem digital centralizat pentru detectarea plagiatului.

Acest instrument va deveni obligatoriu pentru toate universitățile din țară și va permite scanarea riguroasă a tuturor tezelor de licență și de masterat depuse de studenți.

Potrivit oficialului, platforma tehnologică necesară acestui demers a fost deja achiziționată de la o companie specializată din România, urmând să fie utilizată la nivel național. Estimările ministerului indică faptul că, anual, aproximativ 15.000 de lucrări academice vor fi trecute prin filtrele acestui sistem de verificare.

Costul procesului este unul accesibil, fiind evaluat la circa 2 euro pentru fiecare lucrare analizată. Ministrul a explicat că, începând cu acest an, softul antiplagiat va deveni funcțional în Republica Moldova, iar toate tezele de absolvire vor fi încărcate obligatoriu în această bază de date pentru a fi validate din punctul de vedere al originalității.

„Din acest an va fi implementat softul antiplagiat, iar toate tezele vor fi trecute prin acest sistem. Softul este cumpărat de la o companie românească. Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem”, a transmis Dan Perciun.

Deși introducerea acestui instrument reprezintă un progres tehnologic semnificativ, Dan Perciun a ținut să precizeze că tehnologia nu reprezintă o soluție magică, transmite Moldpres. Acesta a subliniat că, deși pasul este unul necesar, el nu este suficient pentru a eradica fenomenul, deoarece integritatea academică nu trebuie să depindă exclusiv de un program informatic.

În viziunea ministrului, este esențială o consolidare a responsabilității la nivelul fiecărei instituții de învățământ, dublată de reguli interne stricte și de o implicare activă a universităților în prevenirea tentativelor de fraudă.

„Este un pas necesar, dar nu suficient. Integritatea academică nu poate depinde exclusiv de un soft. Avem nevoie de responsabilitate instituțională, de reguli clare și de implicarea universităților în prevenirea fraudelor”, a explicat ministrul Educației.

Referindu-se la dimensiunea actuală a problemei, ministrul a invocat datele colectate prin studiile realizate de minister, care confirmă că fenomenul plagiatului rămâne unul semnificativ în mediul universitar din Republica Moldova.

El a enumerat diverse forme de fraudă identificate, de la copiatul clasic la examene și preluarea neautorizată a lucrărilor altor persoane, până la practica gravă a achiziționării de teze gata scrise.

„Datele pe care le avem arată că fenomenul există și este semnificativ. Vorbim despre situații de copiat la examene, despre lucrări preluate de la alte persoane sau chiar despre teze achiziționate. Aceste lucruri afectează credibilitatea sistemului universitar”, a mai afirmat ministrul Educației de la Chișinău.

La discuțiile de la Parlament au participat și rectorii celor mai importante instituții de învățământ superior din Republica Moldova, care au oferit o perspectivă practică asupra situației.

Alexandru Stratan, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), a evidențiat faptul că natura plagiatului a evoluat considerabil în ultimul deceniu, devenind un proces mult mai complex.

Acesta a punctat că, deși există baze de date și instrumente interne de control, s-a dezvoltat în paralel o adevărată industrie de servicii care facilitează frauda academică.

„Am discutat cu colegii și am ajuns la concluzia că astăzi nu mai vorbim despre aceeași problemă ca acum 10 sau 15 ani. Lucrurile sunt mult mai complexe. Există baze de date, există instrumente interne de verificare, dar în același timp există și o industrie a serviciilor care facilitează frauda academică”, a afirmat el.

Rectorul ASEM a oferit exemplul propriei instituții, care deține deja o bază de date impresionantă de aproximativ 30.000 de lucrări verificate constant. Totuși, el a atras atenția asupra apariției noilor instrumente bazate pe inteligență artificială, care îngreunează procesul de detectare a fraudelor.

Stratan este de părere că soluția trebuie să fie una mixtă, combinând componenta tehnologică cu cea educațională și legislativă. În opinia sa, cererea pentru astfel de servicii ilicite trebuie redusă prin educație și sancțiuni drastice, intervenind asupra cauzelor, nu doar asupra efectelor.

„În ASEM avem o bază de date cu aproximativ 30.000 de lucrări de licență și master, pe care le-am acumulat în timp și pe care le verificăm constant. Problema este că apar mereu noi instrumente, inclusiv bazate pe inteligență artificială, care fac mai dificilă detectarea fraudelor. (…) Atât timp cât există cerere pentru astfel de servicii, va exista și ofertă. Trebuie să reducem această cerere prin educație, prin reguli clare și prin sancțiuni. Nu este suficient să luptăm doar cu efectele, trebuie să intervenim asupra cauzelor”, a mai afirmat Alexandru Stratan.

În completare, Olga Cernețchi, rectorul interimar al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a arătat că în anumite domenii controlul este deja extrem de riguros. Ea a explicat că la medicină teza de licență este doar o parte a evaluării, studenții fiind supuși unor examene finale digitale simultane, cu corectare automată.

Mai mult, universitatea utilizează softuri antiplagiat încă din anul 2017. Cernețchi a concluzionat prin a preciza că monitorizarea constantă a dat deja roade, existând situații în care zeci de teze au fost respinse și trimise pentru revizuire din cauza neconformităților identificate de sistemele de control.

„La noi, teza de licență nu este singura formă de evaluare. Studenții susțin și examene finale, iar acestea sunt organizate în format digital, în regim simultan, cu corectare automatizată. Sistemul este integrat în platforma universității și permite monitorizarea rezultatelor în timp real. (…) Folosim softuri antiplagiat încă din 2017. În acest an, toate lucrările au fost verificate obligatoriu, iar zeci de teze au fost întoarse pentru revizuire acolo unde au existat neconformități”, a afirmat Cernețchi în Parlamentul de la Chișinău.