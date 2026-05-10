În plin sezon al înscrierilor universitare, peisajul educațional se dovedește a fi mai accesibil ca niciodată pentru tinerii din România, oferind un mix atractiv între excelență academică și sisteme de protecție socială solide.

În imediata vecinătate, Universitatea din Sofia, Bulgaria, atrage candidații prin subvenții lunare de stat ce pot ajunge la 200 de euro, bazate pe performanță, procesul de admitere fiind realizat în principal pe bază de dosar, cu excepția facultăților de Drept și Medicină unde testele de limbă și examenele scrise rămân obligatorii.

În Ungaria, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta continuă să pună la dispoziția cetățenilor UE locuri subvenționate integral de la buget, completate de suplimente Erasmus de 250 de euro lunar, selecția bazându-se pe un punctaj riguros calculat din media de la examenul de Bacalaureat.

Pentru cei care privesc spre Serbia, Universitatea din Belgrad impune un examen de admitere scris, însă compensează prin programul „World in Serbia”, care oferă burse de aproximativ 15.000 de dinari și cazare gratuită, deși studenții trebuie să își gestioneze singuri asigurările medicale private pentru servicii care nu reprezintă urgențe.

La LMU München, Germania, sistemul de admitere „Numerus Clausus” pune accent pe media de absolvire, oferind în schimb acces la bursa Deutschlandstipendium de 300 de euro sau la programul BAföG, care poate asigura până la 934 de euro lunar.

Un avantaj major în spațiul austriac este asigurarea medicală publică obligatorie, care pentru o taxă modică de aproximativ 70-120 de euro, garantează asistență completă, inclusiv intervenții chirurgicale complexe sau servicii stomatologice fără costuri suplimentare la Universitatea din Viena. Austria plusează și cu bursa de merit Leistungsstipendium, ce poate atinge 1.500 de euro pe an, în timp ce admiterea rămâne facilă pe bază de dosar, exceptând testul MedAT pentru viitorii medici.

Universitatea Sapienza din Roma, Italia, oferă bursa DSU, care elimină taxele școlarizare și oferă mese gratuite plus până la 6.000 de euro anual în funcție de situația financiară a familiei, admiterea fiind condiționată de susținerea testului online TOLC.

În mod similar, Universitatea Aix-Marseille din Franța facilitează accesul prin platformele Parcoursup sau Mon Master, oferind burse CROUS de până la 6.000 de euro și celebrul ajutor CAF, prin care statul decontează aproximativ 30% din chiria studentului. Ambele țări asigură acces gratuit sau extrem de ieftin la sistemele naționale de sănătate, Franța oferind „Sécurité Sociale” gratuit pentru toți studenții înscriși, acoperind majoritatea cheltuielilor medicale.

Spania și Portugalia oferă rute clare către succesul profesional prin Universitatea Complutense din Madrid și Universitatea din Lisabona. În timp ce spaniolii utilizează sistemul „Nota de Corte” pentru selecție și oferă ajutorul Beca MEC de până la 4.400 de euro, portughezii mizează pe burse sociale și de merit, oferind beneficii practice precum mese la cantină cu doar 3 euro și reduceri masive la transportul public.

La polul opus, în contextul post-Brexit, Universitatea din Manchester din Anglia reprezintă o opțiune de elită, dar costisitoare, unde admiterea prin portalul UCAS necesită un dosar complex și interviuri riguroase. Deși taxele sunt ridicate, universitatea oferă burse de excelență de până la 5.000 de lire sterline, iar taxa de viză IHS le garantează studenților români acces complet și gratuit la sistemul britanic de sănătate NHS.