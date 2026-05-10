Ludovic Orban a declarat că a analizat declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan și că nu a identificat poziții clare de susținere pentru Ilie Bolojan după data de 15 octombrie. Fostul lider liberal a acuzat lipsa unor reacții ferme în raport cu PSD, în contextul conflictelor apărute în coaliția de guvernare.

În opinia sa, șeful statului nu a intervenit public nici atunci când PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul politic stabilit în cadrul alianței de guvernare și nici când social-democrații au colaborat cu AUR pentru anumite inițiative parlamentare.

„Aş vrea să fiu cât se poate de obiectiv şi mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declaraţie a preşedintelui Nicuşor Dan, după data de 15 octombrie, în susţinerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit-o. Mă uitam să găsesc o declaraţie publică în care preşedintele Nicuşor Dan să ia poziţie faţă de încălcările grosolane ale protocolului făcut de PSD. Am căutat să găsesc declaraţii ale preşedintelui sau întâlniri din care au apărut informaţii, pe surse, în care să le bată obrazul la PSD-ştilor – cum vă permiteţi să votaţi o moţiune alături de AUR, SOS, POT, împotriva unui ministru al unui partid din coaliţie – aşa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoianu, cum vă permiteţi să modificaţi legea pe care aţi agreat-o în coaliţie, cum vă permiteţi să faceţi praf bugetul după ce v-aţi înţeles în coaliţie, prin înţelegere cu AUR, prin susţinerea unor amendamente comune?", a declarat Ludovic Orban.

Fostul premier a continuat criticile și a afirmat că nu a observat nici măcar discuții informale în care președintele să transmită un avertisment clar către PSD pentru comportamentul din coaliție.

„Au negociat cu AUR şi au încercat să modifice bugetul. «De ce încărcaţi protocolul atacând sistematic persoana premierului şi miniştrii aparţinând altor partide, respectiv USR şi Partidul Naţional Liberal?» Nu am văzut nicio declaraţie publică şi nici măcar vreo discuţie în care preşedintele cu fermitate, clar, limpede să le atragă atenţia PSD-iştilor că se comportă iraţional”, a mai declarat Orban.

În continuarea declarațiilor sale, Ludovic Orban a susținut că Nicușor Dan s-a apropiat mai mult de PSD decât de partidele care l-au sprijinit politic. Fostul lider liberal consideră că președintele ar fi favorizat constant social-democrații în raporturile instituționale și politice.

Orban a invocat inclusiv numirea rapidă a procurorilor-șefi rezultați din concursurile organizate de ministrul Justiției, episod pe care îl consideră unul dintre cele mai importante semnale privind relația dintre președinte și PSD.

„Impresia pe care nu o am numai eu, dar care este confirmată de evidenţă, e că Nicuşor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formaţiunile politice care l-au sprijinit cu adevărat şi cu care se poate înţelege şi cu care împărtăşeşte valori şi principii comune, respectiv cu PNL şi cu USR, a părut că se înţelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii. Practic, aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine, este o chestiune peste care nu pot să trec, modul în care Nicuşor Dan în nici 24 de ore a numit toţi procurorii şefi rezultaţi în urma concursului organizat de ministrul Justiţiei acuzat de plagiat”, a declarat Ludovic Orban.

Declarațiile fostului premier vin într-un moment de tensiune majoră pe scena politică, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.

Ludovic Orban a declarat că, în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate parlamentară, președintele Nicușor Dan ar putea să îi ofere din nou mandatul de premier lui Ilie Bolojan. Fostul lider PNL consideră că un astfel de executiv ar trece fără dificultăți prin Parlament, în special din cauza temerii parlamentarilor față de alegerile anticipate.

Potrivit lui Orban, inclusiv parlamentari care au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan ar putea susține ulterior reînvestirea acestuia pentru a evita dizolvarea Parlamentului.

„Logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moţiune de cenzură, ei au majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluţie de guvernare. În locul preşedintelui, dacă PSD nu reuşeşte să formeze o majoritate, iar acest lucru este foarte posibil, atunci să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oră pentru o coaliţie PNL-USR-UDML, pentru că va trece în Parlament ca prin brânză. Cu o singură condiţie, să nu mai spună vreodată preşedintele că nu dizolvă Parlamentul”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul președinte al PNL a explicat că perspectiva anticipatelor ar putea schimba rapid pozițiile politice din Parlament și ar determina susținerea unui nou executiv condus de Bolojan.

„Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală şi nu se reuşesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat şi trebuie organizate alegeri anticipate. La ora actuală, nimeni, nici din AUR, nici PSD, nici din SOS, POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care şi-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleşi, aşa-zis parlamentari, nu vor anticipate, ci vor vota un guvern. Chiar m-aş bucura să văd aceiaşi oameni care au votat răsturnarea Guvernului Bolojan cum a doua oară, de frica anticipatelor, vor vota reînvestirea”, a afirmat Orban.

Ludovic Orban consideră că relațiile dintre partidele aflate până recent în coaliție au fost afectate grav de votul asupra moțiunii de cenzură. Fostul premier afirmă că PNL nu mai poate avea încredere în PSD după susținerea demiterii Guvernului Bolojan.

În opinia sa, atacurile la adresa lui Ilie Bolojan au reprezentat, de fapt, un atac direct la adresa PNL și a partidelor care au rămas la guvernare.

„Bolojan nu era premier venit de pe lună, premier tehnocrat, Bolojan era preşedintele şi este preşedintele Partidului Naţional Liberal. Atunci când ataci preşedintele Partidulului Naţional Liberal, tu, practic, agresezi. Moţiunea de cenzură a fost un atac împotriva PNL, USR, UDMR, formaţiuni politice care au rămas la guvernare. Deci, după părerea mea, refacerea coaliţiei de guvernare este imposibilă, pentru că nu mai poţi să ai încredere în PSD”, a declarat Orban.

Fostul lider liberal a mai susținut că participarea la guvernare trebuie să se bazeze pe un program politic și pe obiective asumate, nu pe împărțirea funcțiilor.

„Acum, hai să vorbim limpede. Tu te duci la guvernare atunci când ai un program pe care poţi să-l pui în practică. Program pe care tu l-ai făcut şi te-ai dus în faţa oamenilor ca să-ţi acorde încrederea. Nu poţi să guvernezi numai ca să aibă funcţii şi sinecuri clientela de partid. Guvernezi pentru a atinge obiective. Asta a făcut Bolojan, cu nişte asumări pe care nu le-am văzut la niciun alt lider politic. Adică el s-a dus cu asumarea răspunderii personale pe toate măsurile. Şi-a luat el, pe persoana fizică, tot capitalul de antipatie şi de nemulţumire generat de măsurile obligatorii pe care trebuia să le ia (…) Nu poţi să te duci la guvernare cu un partener care nu e sigur că peste cinci minute nu îţi bagă cuţitul în spate. Sau că te înjură. După părerea mea, nu e posibil”, a declarat Orban.

