Nicușor Dan urmează să poarte la finalul săptămânii viitoare, după Summitul B9, o nouă rundă de discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, în continuarea consultărilor informale deja desfășurate la Palatul Cotroceni.

După aceste întâlniri, președintele ar putea avansa o propunere clară de premier, în încercarea de a obține sprijinul politic necesar pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Potrivit Constituției, în lipsa unei majorități absolute în Parlament, desemnarea unui premier presupune consultarea tuturor formațiunilor politice.

Pe masa negocierilor se află mai multe variante: refacerea unei coaliții majoritare, formarea unui guvern minoritar sau instalarea unui executiv de tranziție. Această din urmă opțiune ar implica un guvern cu mandat limitat, axat pe obiective urgente și pe stabilizarea situației politice.

Ideea unui guvern de tranziție a fost menționată și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în urma consultărilor de la Cotroceni. Un astfel de executiv ar urma să funcționeze pe baza unor sarcini strict definite, pentru a evita blocajele administrative într-o perioadă de instabilitate politică.

Printre prioritățile discutate pentru viitorul Cabinet se numără elaborarea bugetului pentru 2027, menținerea stabilității economice și respectarea țintelor de deficit bugetar agreate cu Uniunea Europeană. Aceste obiective sunt considerate centrale în negocierile pentru noua formulă de guvernare.

Nicușor Dan a declarat, după discuțiile informale cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, că au fost conturate mai multe scenarii pentru rundele următoare de negocieri privind formarea noului guvern.

Șeful statului a afirmat că România va avea un „guvern pro-occidental” într-un termen rezonabil, subliniind că între partidele consultate există acord pe principalele direcții de politică externă și economică.

De asemenea, președintele a precizat că viitorul Executiv va trebui să înceapă pregătirea bugetului pentru anul 2027 încă din această toamnă. În acest context, discuțiile de la Cotroceni vizează atât numele viitorului premier, cât și formula politică necesară pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Criza politică a apărut după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură depuse pe 5 mai. În prezent, Executivul funcționează interimar, cu atribuții limitate, ceea ce accelerează presiunea pentru desemnarea unui nou prim-ministru.