Autoritățile din Grecia încearcă astfel să evite blocajele din aeroporturi și întârzierile care au afectat călătorii în ultima săptămână, conform informațiilor publicate de The Independent. Începând cu 10 aprilie, sistemul Entry / Exit ar fi trebuit aplicat la toate frontierele spațiului Schengen. Acesta îi vizează pe cetățenii din afara Uniunii Europene care intră în zona de liberă circulație pentru șederi de scurtă durată.

Britanicii intră în această categorie, iar noile reguli prevăd ca, la prima trecere a frontierei, să le fie înregistrate imaginea facială și amprentele digitale. Aceleași obligații revin și cetățenilor din state precum Venezuela, Canada sau Australia. Totuși, din punct de vedere numeric, britanicii care călătoresc spre Europa îi depășesc pe toți ceilalți.

Grecia, una dintre cele mai populare destinații turistice europene, este puternic dependentă de fluxul de turiști britanici. În anumite perioade, mai ales în sezonul de vară, peste 2.000 de posesori de pașapoarte britanice pot sosi și pleca zilnic din țară.

Autoritățile elene doresc ca acești turiști să tranziteze cât mai rapid punctele de frontieră, însă lipsa personalului necesar pentru implementarea sistemului Entry / Exit risca să încetinească serios procesul.

Vineri, Eleni Skarveli, directoarea Organizației Naționale de Turism a Greciei din Marea Britanie, a anunțat că deținătorii de pașapoarte britanice sunt scutiți temporar de înregistrarea biometrică la punctele de trecere a frontierei din Grecia.

Scopul măsurii este fluidizarea sosirilor și reducerea timpilor de așteptare în aeroporturi. Oficialii eleni estimează că decizia va contribui semnificativ la descongestionarea terminalelor.

„Asigurarea unei experiențe la sosire mai line și mai eficiente în Grecia. Se așteaptă ca această mișcare unilaterală a autorităților de la Atena să reducă semnificativ timpii de așteptare și să descongestioneze aeroporturile”, a subliniat Eleni Skarveli.

Potrivit sursei menționate, partea cea mai sensibilă a noului sistem rămâne procesarea ieșirilor din spațiul Schengen. Presa internațională a relatat despre întârzieri severe la controlul pașapoartelor pe aeroportul Milano Linate, unde cetățeni britanici care voiau să revină acasă au fost blocați la cozi uriașe.

Peste 100 de pasageri easyJet care aveau bilete spre Manchester au rămas pe loc și nu și-au putut continua călătoria conform programului.

Renunțarea la sistemul Entry / Exit pentru britanici în Grecia înseamnă revenirea la procedurile aplicate înainte de 10 aprilie. Mai exact, funcționarul de frontieră verifică vizual pașaportul și aplică ștampila pe document. Întregul proces durează aproximativ 15 secunde pentru fiecare persoană.

Prin comparație, procedura Entry / Exit durează de circa cinci ori mai mult, ceea ce poate genera aglomerație în perioadele de vârf.

Hotărârea Atenei are și o componentă economică importantă. Dacă un oraș mare din nordul Italiei, precum Milano, ar putea suporta mai ușor eventualul impact al descurajării turiștilor britanici, Grecia nu își permite să piardă un segment atât de important de vizitatori.

Țara încearcă astfel să evite orice probleme care ar putea afecta sezonul turistic și veniturile generate de acesta.

Până în acest moment nu a fost anunțată o dată limită pentru suspendarea Entry / Exit în cazul britanicilor. Publicația britanică estimează însă că și alte state Schengen ar putea urma exemplul Greciei.

Introducerea noului sistem digital european de control al frontierelor, cunoscut sub numele de Entry/Exit System (EES), a provocat întârzieri semnificative în mai multe aeroporturi din Europa. La Milano, mai mulți pasageri au fost lăsați în urmă după ce nu au reușit să treacă la timp de controlul pașapoartelor.

Un incident recent a afectat pasagerii Ryanair care urmau să zboare de la Milano Bergamo către Manchester. Compania aeriană a confirmat că o parte dintre călători nu au mai ajuns la îmbarcare din cauza întârzierilor generate de noile proceduri de verificare.

Ryanair a precizat că, în cazul în care pasagerii s-ar fi prezentat la timp la poarta de îmbarcare, aceștia ar fi putut urca în avion.

Situații similare au fost raportate și anterior. La începutul lunii, și compania EasyJet a fost afectată de întârzieri pe aeroportul Milano Linate, unde mai mulți pasageri cu destinația Manchester au fost, de asemenea, lăsați în urmă.

„Dacă acești pasageri s-ar fi prezentat la ghișeul de îmbarcare înainte de închiderea acestuia, ar fi urcat la bordul acestui zbor”, a declarat Ryanair.

EES obligă cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicii, să își înregistreze datele biometrice, precum scanarea facială și amprentele digitale. Aceste informații sunt verificate ulterior de fiecare dată când călătorii trec frontierele spațiului Schengen.

Sistemul a fost introdus treptat începând din octombrie și urma să devină complet operațional pe 10 aprilie. Totuși, implementarea sa nu a fost uniformă în toate statele europene, conform BBC.

Reprezentanții Ryanair au explicat că întârzierile de la aeroportul Milano Bergamo au dus la pierderea zborului pentru mai mulți pasageri, în data de 16 aprilie. Un pasager a relatat că aproximativ 30 de persoane au fost afectate, deși compania nu a oferit un număr exact.

„Din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor de pe Aeroportul Milano Bergamo din 16 aprilie, mai mulți pasageri au pierdut acest zbor de la Milano la Manchester”, a mai spus Ryanair.

Un tânăr de 18 ani din Bolton, unul dintre pasagerii blocați, a descris situația ca fiind complet dezorganizată. El a spus că oamenii au așteptat peste o oră și jumătate fără să avanseze în procesul de control, iar avionul a decolat în timp ce unii încă erau în terminal.

Pasagerii au fost nevoiți să își caute singuri alternative de călătorie, în lipsa unor zboruri disponibile în aceeași zi. Unii au fost redirecționați pe rute ocolitoare, cu escală, pentru a ajunge la destinație.

El a mai afirmat că nu a existat o coordonare eficientă, iar personalul de la sol nu a reușit să gestioneze fluxul de pasageri.

„Am așteptat o oră și jumătate și nu ne mișcam. Apoi am văzut avionul plecând și ni s-a spus că trebuie să mergem și să ne rezervăm propriul zbor de întoarcere. Ne împingeau oamenii care erau pentru zboruri mai întârziate. Unii au fost lăsați să treacă. A fost haos total. Nicio organizație și personalul nu a avut grijă”, a declarat tânărul pentru BBC.

Comisia Europeană a transmis că sistemul Entry/Exit funcționează, în general, în parametri normali și că în majoritatea statelor membre nu au fost raportate probleme majore.

Totuși, oficialii europeni au recunoscut că în unele țări au apărut dificultăți tehnice, mai ales în primele etape de funcționare completă, ceea ce este considerat normal pentru un sistem de asemenea amploare.

Scopul principal al EES este creșterea securității la frontiere și îmbunătățirea controlului asupra intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen.

De la începutul introducerii sistemului în octombrie, au fost înregistrate peste 56 de milioane de treceri de frontieră. În aceeași perioadă, aproximativ 28.500 de persoane au fost refuzate la intrare, dintre care 700 au fost considerate potențiale riscuri de securitate.

În timp ce sistemul continuă să fie extins, incidentele din aeroporturi precum cele din Milano arată dificultățile de adaptare la noile proceduri de control biometric.

Sistemul de intrare-ieșire, cunoscut sub denumirea EES (Entry/Exit System), este un sistem informatic automat al Uniunii Europene. În România, acesta a devenit operațional din 2 martie 2026.

Sistemul înregistrează digital datele biometrice ale cetățenilor non-UE, respectiv imaginea facială și patru amprente, la trecerea frontierelor externe Schengen pentru șederi de scurtă durată. În același timp, înlocuiește ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Implementarea EES urmărește creșterea securității, combaterea migrației ilegale, prevenirea fraudelor de identitate și calcularea automată a duratei maxime de ședere, stabilită la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Sunt vizați cetățenii statelor terțe, adică persoanele care nu provin din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Elveția și care intră în Schengen pentru perioade scurte.

La prima intrare li se colectează datele biometrice, iar la trecerile ulterioare verificarea ar urma să se facă automat, pentru reducerea timpilor de așteptare.

Sistemul trebuia implementat la începutul acestei luni în toate punctele de frontieră externă ale spațiului Schengen, inclusiv în aeroporturi, porturi și puncte terestre.