Alegătorii din Marea Britanie par să fi ajuns într-un punct de cotitură în ceea ce privește percepția asupra locului lor în lume, manifestând o înclinație tot mai accentuată către o revenire completă în Uniunea Europeană.

Conform unui raport publicat de organizația The Best for Britain, cetățenii britanici sunt acum mai dispuși să susțină în mod deschis reintegrarea statului în blocul comunitar decât orice alt tip de acord parțial, de tranziție sau hibrid.

Concluziile raportului, bazate pe date extinse furnizate de YouGov, apar ca un răspuns direct la legislația planificată de guvern pentru „resetarea” relațiilor cu Uniunea Europeană. Acest pachet legislativ ambițios urmează să fie prezentat oficial de către prim-ministrul Keir Starmer pe data de 13 mai 2025.

Strategia guvernamentală vizează adoptarea unor mecanisme care să permită integrarea regulilor pieței unice prin intermediul legislației secundare, o mișcare menită să simplifice procesele birocratice, dar care ridică numeroase întrebări cu privire la suveranitatea decizională.

The Best for Britain, o platformă ce reunește cercetători, strategi și activiști dedicați soluționării problemelor post-Brexit, subliniază că, deși planul actual al executivului beneficiază de un sprijin larg, acesta este unul superficial.

Mulți dintre alegători par să accepte propunerile actuale doar cu o anumită reticență, păstrând speranța că s-ar putea obține o soluție mult mai avantajoasă pe termen lung.

Cifrele sunt grăitoare în acest sens: deși 61% dintre locuitorii Regatului Unit sunt în favoarea construirii unor legături mai strânse și a unei alinieri mai profunde cu directivele europene, doar un procent de 19% își exprimă un sprijin ferm și necondiționat pentru forma actuală a proiectului de resetare.

Analiza detaliată a opțiunilor de vot relevă faptul că, atunci când sunt puși să aleagă o direcție clară pentru viitor, aderarea deplină la Uniunea Europeană rămâne cea mai populară variantă, întrunind sufragiile a 53% dintre respondenți.

Această cifră depășește considerabil interesul pentru variantele intermediare, cum ar fi simpla apartenență la piața unică, negocierea unei uniuni vamale stricte sau, la polul opus, o distanțare și mai pronunțată de continent. Directorul executiv al The Best for Britain, Naomi Smith, a explicat că opinia publică nu mai pare interesată de „căile de mijloc”.

„Este evident că există puţin interes pentru căile de mijloc ale unei uniuni vamale sau ale intrării pe piaţa unică, în raport cu sprijinul răsunător şi profund simţit pentru aderarea la UE”, a afirmat Naomi Smith.

Din punct de vedere politic, raportul evidențiază o polarizare interesantă, dar și surprize majore. Sprijinul pentru revenirea în UE este copleșitor în rândul simpatizanților laburiști (83%), liberal-democrați (84%) și ai Partidului Verzilor (82%).

Totuși, semnalul cel mai neașteptat vine din tabăra conservatoare, unde aproximativ 39% dintre alegători susțin acum această direcție, alături de un procent surprinzător de 18% din rândul susținătorilor Reform UK.

Aceste date, extrapolate din sondaje realizate în septembrie 2025 și martie 2026 pe un eșantion de peste 4.000 de persoane, sugerează o eroziune a consensului anti-European chiar și în zonele tradițional sceptice.

Fostul lider laburist Neil Kinnock, figură proeminentă a politicii britanice și fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a oferit o perspectivă geopolitică asupra acestor cifre. El a arătat că, într-un context internațional marcat de un lider american imprevizibil, Donald Trump, ale cărui acțiuni pot genera conflicte inflaționiste globale, devine evident că „relația specială” a Londrei trebuie reorientată către vecinii europeni.

„Cu un preşedinte american haotic care se joacă de-a războiul cu vieţile noastre, lansând un conflict inflaţionist la nivel global, este acum mai evident ca oricând că ‘relaţia noastră specială’ trebuie să fie cu vecinii noştri de pe continentul nostru, unde Regatul Unit poate avea puterea de a lua decizii în comun şi de a exercita o influenţă adecvată. Recunoaşterea acestei realităţi economice, politice şi de securitate raţionale câştigă un sprijin public tot mai mare, aşa cum arată acest raport. Este cursul patriotic, va aduce atractivitate electorală şi, cel mai important, va servi viitorului şi generaţiilor viitoare”, a declarat Neil Kinnock.

În centrul dezbaterii actuale se află metoda tehnică prin care premierul Keir Starmer dorește să realizeze această apropiere. Planul prevede utilizarea controversatelor „puteri ale lui Henric al VIII-lea”, care permit executivului să introducă modificări legislative fără un proces parlamentar complet.

Practic, parlamentarii vor fi puși în situația de a aproba sau respinge noi reguli „la pachet”, fără posibilitatea de a aduce amendamente individuale. Criticii acestui demers avertizează că o astfel de „aliniere dinamică” – prin care legile britanice se modifică automat pentru a oglindi deciziile de la Bruxelles – ar putea marginaliza rolul legislativului de la Londra.

În replică la aceste temeri, prim-ministrul britanic a precizat, într-o intervenție pentru mass-media, că toate schimbările vor intra în vigoare doar cu girul Parlamentului.

El a reiterat convingerea sa fermă că o relație consolidată cu Europa este în „interesul superior al Regatului Unit”, mai ales într-o epocă definită de incertitudine, conflicte și provocări majore în domenii precum energia, apărarea și economia.

Premierul a susținut că, deși lumea este marcată de tensiuni masive, securitatea și prosperitatea Regatului Unit depind de capacitatea de a colabora strâns cu partenerii europeni.

„Trăim într-o lume în care există conflicte masive, o mare incertitudine şi cred cu tărie că interesele superioare ale Regatului Unit constau într-o relaţie mai puternică şi mai strânsă cu Europa, fie că este vorba de apărare şi securitate, energie, inevitabil, şi, de asemenea, economia noastră”, a afirmat Keir Starmer.