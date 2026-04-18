Nicușor Dan inițiază o platformă de dialog european la Cotroceni
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat lansarea proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, o serie de evenimente dedicate analizării poziției României în Uniunea Europeană și identificării unor direcții strategice de dezvoltare pe termen lung.
Inițiativa este programată pentru perioada 5–9 mai 2026 și are ca scop principal consolidarea dialogului dintre instituțiile statului, mediul academic, societatea civilă și sectorul privat.
Dezbateri extinse pe teme esențiale pentru România
Evenimentele vor include conferințe și dezbateri tematice care acoperă domenii cheie pentru evoluția României în context european, precum:
- politici publice și guvernanță europeană
- economie și competitivitate
- diplomație și relații internaționale
- educație, cercetare și inovare
- cultură și identitate europeană
- impactul inteligenței artificiale și al noilor tehnologii asupra instituțiilor
Formatul urmărește facilitarea unui schimb de idei între experți și factori de decizie, cu accent pe soluții aplicabile și direcții strategice realiste.
Participare largă din mediul profesional și academic
La „Săptămâna Europeană la Cotroceni” vor participa reprezentanți ai mai multor categorii profesionale și instituționale, inclusiv:
- lideri politici și europarlamentari
- specialiști din administrație și mediul academic
- reprezentanți ai societății civile
- mediul de afaceri
- studenți și tineri profesioniști
- reprezentanți ai cultelor religioase
Această structură urmărește asigurarea unui cadru pluralist de discuție, în care perspectivele diverse contribuie la conturarea unor politici publice mai eficiente.
Potrivit Administrației Prezidențiale, inițiativa are ca obiectiv central identificarea unor soluții prin care România să își întărească poziția în Uniunea Europeană și să devină un actor mai influent în procesul decizional european.
Dezbaterile vor fi orientate către definirea unor priorități clare de dezvoltare, cu accent pe creșterea capacității administrative, competitivitate economică și adaptare la transformările tehnologice globale.
„Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni” se conturează ca o platformă de dialog strategic, menită să conecteze decizia politică cu expertiza academică și realitățile societății. Inițiativa pune accent pe coerență, analiză și colaborare în definirea viitorului României în Uniunea Europeană.
