Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat lansarea proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, o serie de evenimente dedicate analizării poziției României în Uniunea Europeană și identificării unor direcții strategice de dezvoltare pe termen lung.

Inițiativa este programată pentru perioada 5–9 mai 2026 și are ca scop principal consolidarea dialogului dintre instituțiile statului, mediul academic, societatea civilă și sectorul privat.

Evenimentele vor include conferințe și dezbateri tematice care acoperă domenii cheie pentru evoluția României în context european, precum:

politici publice și guvernanță europeană

economie și competitivitate

diplomație și relații internaționale

educație, cercetare și inovare

cultură și identitate europeană

impactul inteligenței artificiale și al noilor tehnologii asupra instituțiilor

Formatul urmărește facilitarea unui schimb de idei între experți și factori de decizie, cu accent pe soluții aplicabile și direcții strategice realiste.

La „Săptămâna Europeană la Cotroceni” vor participa reprezentanți ai mai multor categorii profesionale și instituționale, inclusiv:

lideri politici și europarlamentari

specialiști din administrație și mediul academic

reprezentanți ai societății civile

mediul de afaceri

studenți și tineri profesioniști

reprezentanți ai cultelor religioase

Această structură urmărește asigurarea unui cadru pluralist de discuție, în care perspectivele diverse contribuie la conturarea unor politici publice mai eficiente.

Potrivit Administrației Prezidențiale, inițiativa are ca obiectiv central identificarea unor soluții prin care România să își întărească poziția în Uniunea Europeană și să devină un actor mai influent în procesul decizional european.

Dezbaterile vor fi orientate către definirea unor priorități clare de dezvoltare, cu accent pe creșterea capacității administrative, competitivitate economică și adaptare la transformările tehnologice globale.

„Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni” se conturează ca o platformă de dialog strategic, menită să conecteze decizia politică cu expertiza academică și realitățile societății. Inițiativa pune accent pe coerență, analiză și colaborare în definirea viitorului României în Uniunea Europeană.