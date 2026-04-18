Republica Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene într-un orizont de câțiva ani, în condițiile în care reformele sunt continuate și angajamentele pro-europene sunt respectate. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care a subliniat că procesul de extindere al Uniunii Europene se află într-o etapă activă și accelerată.

Oficialul european a explicat că Bruxelles-ul își dorește integrarea rapidă a statelor candidate, însă ritmul depinde în mod direct de capacitatea fiecărei țări de a implementa reformele necesare.

„Eu cred că, în câțiva ani, Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene”, a spus el, la Be EU.

Potrivit lui Mureșan, viitorul european al Republicii Moldova este strâns legat de continuitatea unui guvern pro-european și de respectarea criteriilor de aderare.

Acesta a subliniat că, în scenariul unei guvernări stabile și orientate către UE, negocierile de aderare ar putea fi finalizate într-un interval relativ scurt.

În opinia sa, „în câțiva ani”, Republica Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene, dacă parcursul reformelor este menținut.

„Dacă dincolo de Prut este un stat, Republica Moldova, care este puternic, pro-european și se pregătește să devină stat membru al Uniunii Europene, este mult mai bine și pentru noi, România. Suntem mult mai siguri decât dacă la Chișinău ar guverna niște pioni ai lui Vladimir Putin. Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană la începutul lunii martie 2022. În trei luni de zile s-a decis acordarea statutului de stat candidat pentru aderare Republicii Moldova și Ucrainei, iar într-un an și jumătate s-a luat decizia politică de începere a negocierilor. În cazul României, acești primi pași de integrare au durat peste patru ani, la finalul anilor ’90. Ceea ce vreau să spun este că Uniunea Europeană își dorește Republica Moldova și alte state candidate în rândurile sale cât mai rapid. Dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, ele trebuie să îndeplinească condițiile și să implementeze reformele. Deci, când se va întâmpla, răspunsul este că depinde în primul rând de capacitatea statelor candidate de a implementa aceste reforme”, a spus europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a evidențiat și impactul geopolitic al unei eventuale aderări, subliniind că o Republică Moldova integrată în Uniunea Europeană ar consolida securitatea regională, inclusiv pentru România.

El a argumentat că stabilitatea de la Chișinău este un factor esențial pentru întreaga regiune, reducând riscurile de influență externă ostilă.

În acest context, integrarea europeană este văzută nu doar ca un proiect politic, ci și ca unul strategic, cu efecte directe asupra securității la frontiera estică a Uniunii Europene.

„Dacă în Republica Moldova, de exemplu, vom continua să avem, în următorii ani, un guvern hotărât, pro-european, care își îndeplinește angajamentele, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, sunt încrezător că, în câțiva ani, vom finaliza negocierile cu Republica Moldova. Eu cred că, în câțiva ani, Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene. Dar dorința noastră este ca, chiar și înainte de finalizarea aderării, Republica Moldova să fie integrată în cât mai multe proiecte și programe europene, pentru ca cetățenii să simtă deja beneficiile integrării europene. De exemplu, de la începutul anului, Republica Moldova este parte a acordului european de roaming. Cetățenii din Republica Moldova, aflați oriunde în Uniunea Europeană, pot suna acasă la aceleași tarife ca în Republica Moldova. Tot din luna ianuarie, Republica Moldova este parte a sistemului european de plăți, respectiv a sistemului bancar de plăți electronice. Astfel, cetățenii din Republica Moldova, dacă se află în Spania sau în Italia, pot transfera bani acasă cu comisioane mult mai mici decât înainte”, a subliniat el.

Republica Moldova este deja implicată în mai multe mecanisme și programe europene, care aduc beneficii concrete populației, chiar înainte de finalizarea procesului de aderare.

Măsură implementată Impact direct pentru cetățeni și economie Includerea în sistemul european de roaming Reducerea costurilor la apeluri și date mobile pentru cetățenii aflați în UE Integrarea în sistemele europene de plăți Transferuri bancare internaționale mai rapide și comisioane mai mici Liberalizarea parțială a comerțului cu UE Acces extins al produselor moldovenești pe piața comunitară și creșterea exporturilor Conectarea la rețelele energetice europene Creșterea securității energetice și reducerea riscurilor de întreruperi sau dependențe externe

Uniunea Europeană a pus la dispoziția Republicii Moldova un pachet de sprijin economic și financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro, distribuit pe o perioadă de trei ani.

Acest pachet este comparabil, ca logică de finanțare, cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) implementat în România, adaptat însă dimensiunii economiei moldovenești.

Fondurile sunt destinate susținerii reformelor, modernizării economiei și creșterii rezilienței instituționale.