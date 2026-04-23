Ryanair a informat că va modifica procedurile astfel încât ghișeele de check-in să se închidă mai devreme decât în prezent. Compania aeriană urmărește să ofere pasagerilor un interval mai mare pentru a parcurge controalele de securitate și verificările de pașaport, în condițiile în care fluxul de călători este așteptat să devină mai aglomerat.

În prezent, ghișeele de check-in și cele pentru predarea bagajelor se închid cu 40 de minute înainte de ora programată a decolării. După aplicarea noii reguli, acestea se vor închide cu 60 de minute înainte de plecare, începând cu data de 10 noiembrie 2026. Decizia are ca obiectiv reducerea riscului ca pasagerii să își piardă zborurile din cauza timpilor de așteptare mai mari și a aglomerației din aeroporturi, oferind astfel un proces mai bine organizat pentru efectuarea formalităților de îmbarcare.

Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a spus că ghișeele de check-in și punctele de predare a bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de ora de plecare programată, în loc de 40 de minute, cum este în prezent. Acesta a explicat că măsura le va oferi celor aproximativ 20% dintre pasagerii care înregistrează bagaje mai mult timp pentru a trece prin controlul de securitate și verificările pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare la timp. Totodată, ea a precizat că schimbarea este deosebit de utilă în perioadele aglomerate de călătorie, când cozile din aeroport pot fi mai lungi.

Un zbor Ryanair care trebuia să plece spre Marrakech pe 17 aprilie de pe aeroportul Vatry din Franța a decolat fără cei aproximativ 190 de pasageri care aveau bilete. Motivul a fost lipsa aproape totală a personalului de securitate care trebuia să verifice pasagerii și bagajele. Zborul era programat să dureze aproximativ trei ore și jumătate și a avut inițial o întârziere anunțată de 45 de minute.

O pasageră a povestit că situația s-a înrăutățit rapid și a spus că nu au putut să își înregistreze bagajele pentru că nu era prezent niciun agent de securitate. Ea a spus că, la un moment dat, au aflat că în loc de opt angajați necesari erau doar doi. O altă pasageră a povestit că li s-a comunicat că pot cumpăra alte bilete, dar cu un cost suplimentar de 45 de euro de persoană, și că au văzut avionul plecând fără ei, deși pentru companie situația era tratată ca și cum ar fi ajuns la destinație.

Din cauza lipsei de personal, comandantul avionului a decis să nu permită îmbarcarea pasagerilor, iar aeronava a plecat goală. Pasagerii au protestat, fiind revoltați că nu au putut urca în avion, iar jandarmii au intervenit pentru a calma situația. Zborul a fost înregistrat ca „efectuat” și nu ca „anulat”, ceea ce înseamnă că pasagerii nu pot primi despăgubiri.

Ryanair a informat că nu poate oferi rambursări atâta timp cât zborul nu este declarat oficial anulat și a susținut că problema a fost cauzată de o grevă a aeroportului, independentă de companie. Totuși, nu este clar dacă angajații firmei de securitate erau în grevă sau în concediu medical. În plus, compania de asigurări a Ryanair ar putea încerca să recupereze pierderile de la firma responsabilă de asigurarea personalului lipsă.