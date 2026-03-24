Potrivit explicațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar, Ricardo Cardoso, aceste măsuri sunt considerate discriminatorii și incompatibile cu dreptul Uniunii Europene, întrucât stabilesc diferențe de tratament pe criteriul naționalității.

Oficialul a subliniat că, deși este justificată preocuparea statelor pentru protejarea cetățenilor în contextul crizei energetice, soluțiile adoptate nu trebuie să afecteze integritatea pieței unice, conform EFE.

„Considerăm că aceste măsuri sunt foarte discriminatorii şi contrare dreptului UE. Deşi înţelegem necesitatea sprijinirii cetăţenilor în aceste momente, măsurile nu trebuie să discrimineze pe criterii de naţionalitate şi nici să submineze integritatea pieţei unice”, a spus Ricardo Cardoso.

Comisia Europeană a avertizat că va lua măsuri legale pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare și a subliniat importanța unei abordări coordonate între statele membre. Instituția consideră că acțiunile unilaterale pot genera dezechilibre și pot afecta funcționarea pieței interne.

În ultimele zile, mai multe state din Uniunea Europeană au adoptat măsuri proprii pentru a limita impactul scumpirii energiei, determinată de conflictul din Iran. Acestea includ reduceri de taxe, plafonări de prețuri, intervenții directe pe piață sau acordarea de ajutoare pentru populație și companii. În paralel, guvernele au solicitat intervenții la nivel european.

Executivul comunitar a insistat ca aceste măsuri să fie bine țintite, temporare și coordonate, pentru a evita apariția concurenței neloiale sau a unor dezechilibre în piața europeană. Oficialii au avertizat că lipsa coordonării poate agrava situațiile de criză, oferind ca exemplu restricțiile privind exportul de măști din perioada pandemiei.

În acest context, vicepreședintele responsabil de piața unică, Stéphane Séjourné, a anunțat în Parlamentul European intenția de a activa mecanismul de urgență pentru piața unică, cunoscut sub denumirea IMERA. Scopul acestuia este de a preveni apariția unor bariere suplimentare în domeniul energiei și de a asigura reguli uniforme pentru toate statele membre.

„Comisia Europeană îşi propune să activeze acest mecanism, care va permite garantarea, în cadrul pieţei interne, a unor reguli pentru toată lumea şi va evita comportamente protecţioniste sau care accentuează preţurile şi diferenţele de preţuri la energie de la o ţară la alta”, a spus Stéphane Séjourné.

Acest mecanism, aprobat în 2024 și care urmează să intre în vigoare pe 29 mai, prevede că, în situații de urgență, statele nu pot interzice exporturile intracomunitare de bunuri esențiale și nici nu pot impune restricții asupra circulației mărfurilor și serviciilor care ar putea duce la penurii sau probleme de aprovizionare în cadrul pieței interne.

Potrivit sursei menționate, Comisia Europeană încearcă să evite fragmentarea pieței unice și să limiteze efectele protecționismului, într-un moment în care statele membre sunt supuse unei presiuni crescute din cauza crizei energetice.