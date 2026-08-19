Un alt supercar american în Colecția „SuperMașini Sport”: Dodge Viper SRT. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!
Muscle car reinventat în anii ’90
Dodge Viper SRT, modelul proiectat pentru a readuce la viața spiritul mașinilor clasice americane supranumite “muscle cars”, este în prim planul numărului 12 al colecției „SuperMașini Sport”. Debutul său oficial a avut loc în 1991, la Salonul Auto de la Detroit, iar de atunci, Viper a devenit un simbol al puterii și al performanței. De-a lungul anilor, a cunoscut diverse evoluții, fiecare aducând cu sine îmbunătățiri tehnice și rafinament în materie de design. Versiunea SRT (Street and Racing Technology) reprezintă culmea a zeci de ani de inovație și dedicare față de excelența în inginerie.
Un clasic modern
Dodge Viper a lăsat o amprentă proprie asupra culturii automobilistice. Cu prezența sa impunătoare și performanțele excepționale, a fost o alegere populară printre iubitorii de supermașini și pasionații de viteză. S-a remarcat și în lumea curselor, participând la diverse competiții și demonstrându-și capacitățile pe circuitele din întreaga lume. Producția sa a încetat în 2017, dar modelul dăinuie prin prezența sa pe șosea și prin statutul de clasic-modern în istoria automobilismului.
Viteza maximă, situată în jurul valorii de 330 de kilometri pe oră, este una dintre caracteristicile distinctive ale modelului Dodge Viper SRT, plasându-l printre cele mai rapide mașini de pe piață. În plus, are nevoie de doar 3,5 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 de km/h, oferind o experiență de conducere palpitantă.
Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.
Ce vei găsi în numărul 12?
- Macheta metalică Dodge Viper SRT – o replică oficială a mașinii
- Revista dedicată cu informații despre impresionantul supercar american
Calendarul viitoarelor apariții
Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:
- Numărul 13 – 03 septembrie 2026: Bugatti Chiron – mașina care forțează limitele
- Numărul 14 – 17 septembrie 2026: Pagani Huayra – o capodoperă pe roți
- Numărul 15 – 01 octombrie 2026: Chevrolet Corvette C3 – un simbol al supersportivelor clasice.
Găsești numărul 12 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 20 august, la prețul de 59,99 lei.
Stoc limitat!
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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