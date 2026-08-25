Confruntarea Camaro vs Mustang a ajuns la episodul 17. De joi, la toate chioșcurile de ziare, revista și piese noi pentru machete!

Părinții modelelor din generația a patra

Istoria mărcilor emblematice ale giganților auto americani, urmărită de Colecția „Camaro vs. Mustang”, a ajuns în anii ‘90, când au fost lansate modelele din generația a patra a celor două mașini. Din revista cu numărul 17, aflăm mai multe despre contextul istoric marcat de finalul Războiului Rece și de diversificarea de pe piața mașinilor sport, în care au fost lansate noile modele. La General Motors se întosese Jim Perkins, care împreună cu John Middlebrook, directorul Departamentului de Marketing, avea să preia misiunea de a readuce Camaro în top, ca simbol al puterii americane, iar pentru asta mașina avea nevoie de mult mai mult decât de o operație estetică.

În ceea ce privește Mustang, proiectul care a dat naștere celei de-a patra generații a modelului, cunoscut inițial sub numele de „SN-95“, a fost conceput ca urmare a viziunii decisive a lui Bob Rewey, pe atunci vicepreședinte al companiei pentru dezvoltarea de produs, și a lui John Coletti, omul care avea să intre în istorie drept „părintele Mustang-ului modern“. Citiți pentru a descoperi ce viziune a avut Coletti pentru noul model spre deosebire de alți directori din cadrul companiei Ford.

Oglinzile retrovizoare pentru Mustang

Revista numărul 17 vine, ca de obicei, cu noi componente pentru cele două mașini rivale. Pentru Camaro Z/28 sunt incluse cele 4 jante, pe care le puneți deocamdată deoparte în așteptarea anvelopelor. Pentru macheta Mustang, veți găsi oglinda retrovizoare din interior, oglinzile exterioare și bara de protecție față. Toate aceste elemente pot fi deja montate. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj din primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 17 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 27 august, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare – Camaro vs. Mustang!