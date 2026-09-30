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Colecția „SuperMașini Sport” se întoarce în lumea “clasicelor” cu Chevrolet Corvette C3. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

Colecția „SuperMașini Sport” se întoarce în lumea “clasicelor” cu Chevrolet Corvette C3. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!
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Publicat de Vlad Dima la 30 septembrie 2026, 14:48

Simbol al mașinilor sport americane

Lansat în 1968, modelul C3 a marcat o nouă eră pentru Corvette, consolidându-se ca un simbol american în lumea mașinilor sport clasice. C3 a marcat o schimbare semnificativă în ceea ce privește designul și stilul, distingându-se de predecesorii săi. Nu a fost doar martorul unor schimbări stilistice, ci a beneficiat și de îmbunătățiri ale performanței și de introducerea unor tehnologii avansate pentru acea epocă. 

Modelul C3 prezenta linia geamurilor ridicată, o capotă lungă și o formă aerodinamică care îl făcea să iasă în evidență pe șosea. Farurile retractabile, o caracteristică distinctivă, îi accentuau aspectul elegant și unic.

Ediție aniversară pentru Indy 500

Deși restricțiile privind emisiile și crizele petroliere au afectat puterea motoarelor în anii ‘70, Corvette a continuat să fie o forță în segmentul mașinilor “musculoase”. Corvette C3 oferea o gamă de opțiuni de motoare care variau în ceea ce privește puterea și randamentul. Unul din momentele marcante ale modelului C3 a fost lansarea motorului LS5 în 1970, un motor V8 cu o putere impresionantă.

În 1978, Corvette Indy Pace Car Edition a omagiat modelul Corvette ca mașină oficială la cursa 500 de mile de la Indianapolis. Această ediție limitată avea un aspect distinctiv, cu o vopsea specială și cu o grafică ce onorau evenimentul.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii.  Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 15?

  •       Macheta metalică Chevrolet Corvette C3 – o mașină americană iconică
  •       Revista dedicată cu informații despre modelul care a revoluționat Corvette

 

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

  • Numărul 16 – 15 octombrie 2026: Subaru BRZ – supercarul proiectat de Subaru împreună cu Toyota
  • Numărul 17 – 29 octombrie 2026: Shelby Cobra – vedeta curselor de mașini din anii ‘60

Găsești numărul 15 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 1 octombrie, la prețul de 59,99 lei. 

Stoc limitat!

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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