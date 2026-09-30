Returnările cetățenilor non-UE către țări terțe au crescut cu 9,7%. Peste 110.000 de oameni au primit ordine de părăsire

Oficiul European de Statistică (Eurostat) a publicat datele privind ordinele de părăsire a teritoriului și returnările cetățenilor din afara Uniunii Europene în trimestrul al doilea din 2026. În perioada aprilie-iunie, țările UE au emis ordine de părăsire pentru 110.335 de cetățeni non-UE, iar 36.825 de persoane au fost returnate către țări terțe în urma unui astfel de ordin.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, numărul cetățenilor non-UE cărora li s-a cerut să părăsească teritoriul unui stat membru a scăzut cu 12,0%. În același timp, numărul persoanelor returnate către țări terțe a crescut cu 9,7%.

Și raportat la trimestrul precedent, datele Eurostat indică o evoluție diferită a celor două categorii.

Numărul cetățenilor non-UE cărora li s-au emis ordine de părăsire a teritoriului unui stat membru a scăzut cu 3,9% față de primul trimestru din 2026.

În schimb, numărul persoanelor returnate către țări terțe a crescut cu 5,9% în aceeași perioadă.

Astfel, în trimestrul al doilea din 2026, au fost înregistrate atât o reducere a numărului de ordine de părăsire emise, cât și o creștere a numărului de persoane returnate către țări terțe.

Dintre cetățenii non-UE cărora li s-a cerut să părăsească un stat membru în trimestrul al doilea din 2026, cele mai mari valori au fost înregistrate în cazul cetățenilor Algeriei, Marocului și Siriei.

Cetățenii Algeriei au reprezentat 10.390 dintre persoanele cărora li s-au emis ordine de părăsire. Aceștia au fost urmați de cetățenii Marocului, cu 6.200 de persoane, și de cei ai Siriei, cu 5.180 de persoane.

În cazul persoanelor returnate către țări terțe, cele mai mari valori au fost înregistrate pentru cetățenii Turciei, Siriei și Georgiei.

Astfel, 3.765 dintre persoanele returnate erau cetățeni ai Turciei, 2.770 erau cetățeni ai Siriei, iar 2.140 erau cetățeni ai Georgiei.

La nivelul statelor membre, cele mai multe ordine de părăsire a teritoriului pentru cetățeni non-UE au fost înregistrate în Franța, Portugalia și Germania.

Franța a înregistrat 32.420 de astfel de ordine. Portugalia a raportat 11.190 de ordine de părăsire, iar Germania 8.160.

În ceea ce privește persoanele returnate către țări terțe, Germania a înregistrat cel mai mare număr, cu 8.400 de persoane.

Franța s-a situat pe următoarea poziție, cu 3.825 de persoane returnate, iar Polonia a înregistrat 3.005 returnări către țări terțe.