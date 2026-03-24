Ședința extraordinară a Guvernului, programată pentru adoptarea ordonanței de urgență care vizează intervenția pe piața carburanților, a fost amânată în ultimul moment.

Oficial, Executivul a invocat întârzierea avizului Consiliului Economic și Social (CES), însă surse guvernamentale și politice indică tensiuni legate de impactul economic asupra companiilor și solicitări pentru renegocieri în format tripartit.

Reprezentanții mediului de afaceri au atras atenția că proiectul ordonanței ar transfera integral costurile intervenției asupra companiilor, fără implicarea statului.

„Se cere discuție în tripartit pentru că, în forma actuală, statul nu suportă nimic, iar toate măsurile sunt puse în sarcina mediului privat”, au explicat sursele.

Pentru a preveni efectele negative asupra firmelor, patronatele au cerut organizarea unei ședințe a Consiliului Național Tripartit înainte de aprobarea actului normativ. Această solicitare a blocat emiterea avizului CES și a condus la amânarea ședinței Guvernului.

Pentru deblocarea procedurii, Executivul a stabilit un nou calendar de avizare. Consiliul Național Tripartit va avea loc miercuri de la ora 11:30, iar CES se va reuni la ora 14:30 pentru avizarea finală a proiectului. Sursele guvernamentale precizează că ordonanța va putea fi adoptată în aceeași zi doar dacă proiectul nu suferă modificări. În caz contrar, documentul va trebui retrimis ministerelor pentru o nouă rundă de avize, generând întârzieri suplimentare.

Ministerul Finanțelor a emis avizul pentru proiect, însă cu numeroase observații. Aceasta arată că blocajul nu este de natură tehnică, ci provine din disputele privind impactul economic asupra mediului privat.

Ordonanța este susținută în principal de PSD, iar sursele politice subliniază că amânarea nu reflectă conflicte în coaliție.

„Este o ordonanță făcută de PSD. Nu are cum să blocheze PSD propria ordonanță”, au comentat sursele.

Ordonanța prevede un pachet de măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Măsurile analizate includ:

plafonarea adaosurilor comerciale

restricționarea exporturilor de carburanți

mecanisme de control al pieței

Executivul justifică aceste intervenții prin riscurile majore pe care creșterea prețurilor le poate avea asupra economiei și populației.