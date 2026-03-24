Petrișor Peiu subliniază că, în realitate, responsabilitatea aparține PSD, pe care îl acuză că nu respectă drepturile pensionarilor și nu acordă la timp sprijinul promis. Reacția vine după ce ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile vor fi plătite înainte de Paște, însă ajutoarele punctuale promise pensionarilor ar putea întârzia, invocând blocajele generate de contestarea bugetului.

În acest context, liderul senatorilor AUR consideră că situația reflectă modul în care PSD gestionează relația cu pensionarii, pe care îi acuză că sunt tratați fără predictibilitate, fără respectarea legii și fără responsabilitate.

Potrivit lui Peiu, plata pensiilor la timp reprezintă o obligație legală a statului, nu un gest voluntar al Guvernului. În schimb, în ceea ce privește ajutoarele unice acordate pensionarilor, acesta susține că realitatea este marcată de întârzieri, justificări și promisiuni repetate, fără rezultate concrete.

„Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că pensiile vor fi plătite înainte de Paşte, însă ajutoarele „one-off” promise pensionarilor ar putea întârzia, invocând contestarea bugetului la Curtea Constituţională. Această situaţie arată, încă o dată, modul în care PSD tratează pensionarii: fără predictibilitate, fără respect pentru lege şi fără responsabilitate. Pensiile trebuie să ajungă la timp pentru că aceasta este obligaţia statului, nu un gest de bunăvoinţă din partea Guvernului. În schimb, când vine vorba de ajutoarele punctuale cu care PSD a încercat să acopere lipsa indexării, realitatea este alta: întârzieri, scuze şi o nouă rundă de promisiuni”, a transmis Petrișor Peiu, conform unui comunicat al partidului.

Liderul AUR critică și decizia guvernării de a nu aplica mecanismul legal de indexare a pensiilor în funcție de inflație, așa cum formațiunea sa ar fi propus în dezbaterile parlamentare pe tema bugetului. În opinia sa, alegerea unor ajutoare acordate discreționar reprezintă doar o soluție temporară, fără impact real pe termen lung, utilizată mai degrabă ca instrument politic decât ca o măsură economică sustenabilă.

Peiu afirmă că efectul acestei abordări este că pensionarii nu beneficiază nici de drepturile cuvenite, nici de ajutoarele promise la timp. El acuză că aceștia sunt amânați și tratați cu lipsă de respect, iar PSD nu consideră categoriile vulnerabile o prioritate reală, ci mai degrabă o resursă electorală.

„Rezultatul este cel de astăzi: nici drepturi respectate, nici ajutoare livrate la timp. Pensionarii sunt din nou amânaţi, duşi cu vorba şi trataţi cu dispreţ. PSD continuă să demonstreze că nu tratează categoriile vulnerabile ca pe o prioritate, ci ca pe un capital electoral. Un partid care se pretinde social-democrat, dar care, în practică, funcţionează ca un club de privilegiaţi, preocupaţi mai degrabă de împărţirea resurselor între ei decât de respectarea propriilor principii”, subliniază liderul senatorilor AUR.

În același timp, liderul senatorilor AUR susține că pensionarii au nevoie de reguli clare, de respectarea legislației și de stabilitate în ceea ce privește veniturile lor, mai ales în contextul unei crize ample la nivelul societății. În opinia sa, ceea ce oferă în prezent PSD este exact contrariul acestor nevoi.