Florin Manole a explicat că implementarea calendarului pentru acordarea ajutoarelor financiare suplimentare depinde direct de stabilitatea cadrului bugetar, în condițiile în care legea bugetului a fost contestată la CCR de către AUR. Ministrul a subliniat că fiecare zi de întârziere generată de această procedură poate afecta capacitatea Guvernului de a respecta termenele asumate pentru plata acestor sume.

În acest context, oficialul a precizat că autoritățile încearcă să mențină termenul stabilit pentru luna aprilie, însă incertitudinile generate de procedura constituțională complică situația.

„O să avem o discuție și astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie. Dar da, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar. Chiar nu înțeleg, această decizie AUR înseamnă că se poate întârzia cu banii”, a precizat ministrul.

Declarația vine în contextul în care Guvernul are în vedere acordarea unor ajutoare punctuale pentru pensionari, menite să compenseze presiunile economice din ultimele luni. Aceste plăți sunt considerate esențiale pentru o categorie vulnerabilă, iar orice blocaj procedural riscă să afecteze direct beneficiarii.

În paralel, discuțiile din Executiv vizează identificarea unor soluții administrative pentru a limita impactul întârzierilor, însă fără o decizie clară a Curții Constituționale, marja de acțiune rămâne restrânsă.

Florin Manole a transmis un mesaj ferm în ceea ce privește plata pensiilor, subliniind că acestea nu sunt în pericol și vor ajunge la beneficiari înainte de sărbătorile pascale. Ministrul a insistat că sistemul de plată funcționează conform planificării și nu este influențat de procedurile juridice aflate în desfășurare.

Întrebat explicit dacă există riscul ca pensiile să întârzie, oficialul a respins această posibilitate și a oferit asigurări clare.

„Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte”, a afirmat acesta.

Declarația vine în contextul unei preocupări publice crescute legate de stabilitatea plăților sociale, mai ales în perioadele premergătoare sărbătorilor. Autoritățile încearcă astfel să transmită un semnal de predictibilitate pentru milioane de pensionari.

Florin Manole a făcut aceste declarații în contextul unei dispute politice generate de contestarea legii bugetului de stat pentru anul 2026. Alianța pentru Unirea Românilor a sesizat Curtea Constituțională, susținând că proiectul este „profund viciat” și defavorizează cetățenii.

Reprezentanții formațiunii politice acuză Executivul că ar fi construit bugetul în interes propriu, în detrimentul echilibrului social și economic. Această acțiune juridică a blocat temporar aplicarea unor măsuri financiare, inclusiv a celor privind ajutoarele pentru pensionari.

Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea pe 26 martie, iar decizia sa va avea un impact direct asupra calendarului bugetar. Până la pronunțare, Guvernul operează într-un cadru incert, ceea ce limitează capacitatea de implementare a unor măsuri deja anunțate.

În funcție de verdictul CCR, autoritățile vor putea continua procedurile sau vor fi nevoite să ajusteze planurile, inclusiv în ceea ce privește plata ajutoarelor one-off destinate pensionarilor.