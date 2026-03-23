AUR a atacat la CCR Legea bugetului de stat pe 2026 şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat

AUR susține că aceste măsuri ar contraveni Constituției și critică modul în care a fost adoptat bugetul, despre care afirmă că ar fi fost realizat printr-o procedură abuzivă, în defavoarea cetățenilor și în favoarea intereselor Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că a depus două sesizări de neconstituționalitate, care vizează atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, acte normative adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

”Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, arată AUR într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Unirea Românilor, Ștefan Avrămescu, a declarat luni că unul dintre principalele argumente din contestația depusă la Curtea Constituțională a României privind bugetul pentru 2026 vizează presupusa încălcare a drepturilor sociale, în special prin refuzul coaliției de guvernare de a pune în aplicare legea referitoare la indexarea pensiilor.

”Printre motivele care stau la baza contestării bugetului pentru 2026 se numără modalitatea în care a fost dezbătut bugetul, pe repede-nainte, fără o dezbatere reală cu privire la toate prevederile acestuia, dar în acelaşi timp vorbim şi de fundamentarea nerealistă a bugetului, pentru că aşa cum au scos în evidenţă specialiştii noştri, avem un buget construit pe estimări optimiste şi pe premize care nu reflectă situaţia economică reală. Totodată, un punct central al contestaţiei pe care am depus-o la Curtea Constituţională se referă la încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul coaliţiei de guvernare de a aplica legea cu privire la indexarea pensiilor în conformitate cu legea pensiilor”, a spus deputatul AUR Ştefan Avrămescu, într-o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al Alianța pentru Unirea Românilor, Ștefan Avrămescu, a susținut că decizia contestată ar avea impact asupra a milioane de români, în special asupra pensionarilor, într-un context economic dificil. Totodată, acesta și-a exprimat speranța că judecătorii Curtea Constituțională a României vor lua o decizie în interesul cetățenilor, și nu una influențată de considerente politice.