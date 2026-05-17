Curtea Constituțională a României (CCR) a început analiza primului dosar care vizează contribuția CASS introdusă pentru pensionarii ale căror venituri depășesc pragul de 3.000 de lei. Măsura a intrat în vigoare la 1 august 2025 și presupune plata unei contribuții de 10% aplicate sumei care depășește acest plafon.

Astfel, în cazul unei pensii de 4.000 de lei, contribuția lunară reținută este de 100 de lei. Datele oficiale arată că aproximativ 2,2 milioane de pensionari sunt afectați de această măsură, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate colectează lunar aproximativ 100 de milioane de euro din aceste contribuții.

Nemulțumiți de introducerea taxei, numeroși pensionari au acționat în instanță Guvernul, solicitând eliminarea CASS aplicat pensiilor și restituirea sumelor deja reținute.

Din cauza complexității juridice, mai multe instanțe din țară și-au declinat competența și au cerut intervenția CCR pentru a stabili dacă măsura respectă prevederile Constituției.

Primul dosar analizat de Curtea Constituțională a fost deschis de un pensionar identificat drept Aurelian B., care contestă obligativitatea plății CASS din pensie.

În prezent, unul dintre judecătorii CCR întocmește raportul ce va fi analizat de cei nouă judecători ai instituției. Pentru adoptarea unei decizii este necesar votul majorității, adică al cel puțin cinci judecători.

Măsura contestată a fost introdusă prin Legea 141/2025 și este prevăzută ca măsură temporară până la 31 decembrie 2026. Cu toate acestea, hotărârea CCR poate avea efecte importante asupra pensionarilor cărora li s-au reținut bani începând din august 2025.

În paralel, datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice pentru primele patru luni din 2026 indică o scădere accelerată a numărului de beneficiari ai sistemului de pensii, în timp ce pensia medie a înregistrat o evoluție neașteptată.

Printre argumentele invocate împotriva aplicării CASS pe pensii se numără ideea de dublă impunere, avocații susținând că pensionarii au contribuit deja la sistemul de asigurări sociale în perioada activă a vieții profesionale.

De asemenea, contestatarii susțin că măsura poate încălca articolul 16 din Constituție, care garantează egalitatea în fața legii, și că reduce în mod abuziv veniturile nete ale pensionarilor.

Un alt argument este acela că introducerea contribuției ar reprezenta o modificare retroactivă a unui drept deja câștigat. Avocații invocă și o decizie a CCR din 2022, potrivit căreia pensiile pot fi impozitate doar într-un mod proporțional și nediscriminatoriu. În cazul în care actuala reglementare va fi considerată inechitabilă pentru pensionari, există posibilitatea ca măsura să fie declarată neconstituțională.

O decizie favorabilă pensionarilor ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat, autoritățile fiind obligate să returneze sumele colectate până acum, estimate la aproximativ un miliard de euro.