Într-un mesaj publicat pe Facebook, Victor Ponta a prezentat mai multe tabele comparative referitoare la deficitul bugetar din timpul ultimelor guvernări și a afirmat că anul 2015, ultimul an al mandatului său de premier, a reprezentat ultimul an de echilibru bugetar.

Potrivit fostului șef al Guvernului, datele oficiale ar arăta că în 2015 România avea atât cele mai mici taxe, cât și cel mai redus deficit bugetar. În imaginile publicate de Victor Ponta apare o comparație între guvernele din ultimii ani și nivelul deficitului bugetar. Conform tabelului distribuit de acesta, guvernarea sa ar fi fost singura din ultimii 17 ani care a reușit să reducă datoria publică timp de trei ani consecutiv.

De asemenea, anul 2015 este prezentat ca un punct de inflexiune negativ, fiind ultimul an în care deficitul bugetar s-ar fi menținut aproape de echilibru, la 1,47% din PIB.

În documentele publicate de fostul premier se arată că deficitul bugetar a crescut puternic în anii următori, atingând un nivel record de 9,79% din PIB în 2020, în timpul Guvernului condus de Ludovic Orban.

„Aș vrea să terminăm cu această propagandă și cu această păcăleală pe față că „mărim taxele ca să reducem deficitul bugetar”! Pur și simplu, cifrele oficiale arată că, în 2015, am avut cele mai mici taxe (TVA, CASS, impozit pe dividende) și cel mai mic deficit bugetar! Pentru că am avut o STRATEGIE ECONOMICĂ și o echipă competentă! Să mărești taxele și să nu plătești contractorii ca să reduci deficitul nu este deloc o reformă, ci o sufocare a economiei! Până și exaltatul Andrei Caramitru trebuie să accepte ceea ce spun cifrele!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta a contestat și ideea potrivit căreia majorările de taxe ar contribui la reducerea corupției și a evaziunii fiscale. Acesta subliniază că nivelurile reduse de taxare îi determină pe contribuabili să se conformeze voluntar, în timp ce taxele ridicate favorizează economia subterană și corupția.

Fostul premier a criticat și actualele măsuri fiscale, afirmând că majorarea taxelor și întârzierea plăților către firme pentru reducerea deficitului nu reprezintă o reformă economică, ci o măsură care sufocă economia.

„Și încă o legendă — o altă păcăleală a propagandei: că, dacă mărești taxele, se supără „corupții”! Nu, mai orbilor, este exact invers: la taxe mici, plătesc toți benevol și nu mai există corupție; la taxe mari apar evaziunea fiscală și „mita de supraviețuire” (citat celebru deja )! Propaganda prostește. Iar ipocrizia prostește și ea!”, a conchis fostul premier.

