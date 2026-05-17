Pe data de 20 mai se împlinește un termen important pentru contribuabilii care au obligații declarative la ANAF. Miercuri, 20 mai, este data limită până la care trebuie depusă notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

În funcție de categoria contribuabilului, această notificare se transmite Fiscului prin formularele corespunzătoare. Este vorba despre Formularul 010, utilizat pentru declarația de înregistrare fiscală, de mențiuni sau de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Formularul 016 se folosește de către persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, în aceleași scopuri de înregistrare, modificare sau radiere fiscală.

Pentru persoanele fizice, este utilizat Formularul 020, destinat celor române și străine care dețin cod numeric personal, în timp ce Formularul 040 vizează instituțiile publice, pentru declarații similare de înregistrare, modificare sau radiere fiscală.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, se utilizează Formularul 070, care acoperă aceleași tipuri de operațiuni fiscale. Alternativ, contribuabilii pot depune și Formularul 700, care permite înregistrarea, modificarea sau radierea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, în format electronic.

Cine trebuie să depună documentele este stabilit în funcție de situația fiscală a fiecărei persoane impozabile și de momentul la care aceasta optează pentru aplicarea sau încetarea sistemului TVA la încasare.

Astfel, pot solicita intrarea prin opțiune în sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care, în anul precedent, au realizat o cifră de afaceri ce nu depășește plafonul de 4.500.000 lei și care nu au aplicat acest sistem în anul anterior, cu condiția ca la momentul exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul stabilit pentru anul în curs.

În sistem pot intra și persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, ulterior înregistrării lor fiscale.

Ieșirea din sistem poate avea loc în situația depășirii plafonului de 5.000.000 lei, caz în care persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare au obligația de a depune documentele până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a fost depășit acest plafon.

În același timp, renunțarea la aplicarea sistemului se poate face și prin opțiune, în intervalul 1–20 al oricărei luni, de către persoanele impozabile care utilizează sistemul TVA la încasare, dar care nu au depășit în cursul anului plafonul de 5.000.000 lei și care decid să renunțe la acest regim fiscal.