Victor Ponta exclude alegerile anticipate: Cât timp stă Bolojan acolo, nu pot fi organizate
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Fostul premier Victor Ponta susține că România nu poate ajunge în această perioadă la alegeri parlamentare anticipate, în ciuda blocajului politic. Acesta afirmă că un scrutin anticipat nu poate fi organizat atât timp cât Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim interimar.
Victor Ponta spune că alegerile anticipate nu pot fi organizate de un Guvern interimar
În contextul crizei politice actuale, Victor Ponta a declarat că scenariul alegerilor anticipate este exclus în această etapă.
Potrivit fostului premier, organizarea unui astfel de scrutin presupune existența unui Guvern cu puteri depline, capabil să adopte actele normative necesare desfășurării alegerilor.
Ponta a explicat că, atât timp cât Executivul condus de Ilie Bolojan își desfășoară activitatea în regim interimar, acest lucru nu este posibil.
El a declarat că, în opinia sa, nu vor exista alegeri anticipate, deoarece este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru organizarea lor, iar cât timp Guvernul Bolojan rămâne în funcție ca interimar, un astfel de scrutin nu poate fi organizat.
„Anticipate nu vor fi, după părerea mea. (…) Trebuie să ai un guvern cu puteri depline, care să le organizeze. Cât timp stă Bolojan acolo, nu pot fi organizate”, a explicat, luni seară, Victor Ponta, la RomâniaTV.
Fostul premier critică funcționarea Executivului fără miniștri cu puteri depline
Victor Ponta a afirmat că nu își poate imagina modul în care poate funcționa un Guvern care nu are un premier și miniștri cu atribuții depline. Acesta susține că un Executiv aflat în această situație nu poate lua decizii importante și a dat ca exemplu o eventuală situație de urgență.
Potrivit fostului premier, un Guvern fără premier și fără șase miniștri cu puteri depline nu poate adopta decizii, iar dacă ar apărea o situație precum căderea unei drone și ar fi nevoie de sprijin pentru populație, autoritățile nu ar avea posibilitatea să intervină prin măsurile necesare.
„Nu-mi pot închipui cum lucrezi fără șase miniștri, fără premier … N-ai voie să iei niciun fel de decizie, deci dacă mai vine încă o dronă și trebuie să ajuți oamenii, nu ai cum!”, a spus Ponta.
Victor Ponta susține că reducerea deficitului s-ar explica prin amânarea plăților
Fostul șef al Executivului a comentat și afirmațiile potrivit cărora Guvernul ar fi redus deficitul bugetar.
Victor Ponta susține că această evoluție nu reflectă o îmbunătățire a situației financiare, ci faptul că statul ar fi amânat plata unor obligații. El a afirmat că deficitul este mai mic decât anul trecut deoarece Guvernul nu mai efectuează anumite plăți.
„A redus deficitul față de anul trecut. Da, pentru că (guvernul – n.r.) nu mai plătește. Și eu pot să fac economii dacă nu mai plătesc lumina, mâncarea și toate celelalte. Toți cei din circuitul privat care aveau de încasat bani așteaptă”, a declarat Ponta.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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