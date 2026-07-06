Victor Ponta exclude alegerile anticipate: Cât timp stă Bolojan acolo, nu pot fi organizate

Fostul premier Victor Ponta susține că România nu poate ajunge în această perioadă la alegeri parlamentare anticipate, în ciuda blocajului politic. Acesta afirmă că un scrutin anticipat nu poate fi organizat atât timp cât Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim interimar.

În contextul crizei politice actuale, Victor Ponta a declarat că scenariul alegerilor anticipate este exclus în această etapă.

Potrivit fostului premier, organizarea unui astfel de scrutin presupune existența unui Guvern cu puteri depline, capabil să adopte actele normative necesare desfășurării alegerilor.

Ponta a explicat că, atât timp cât Executivul condus de Ilie Bolojan își desfășoară activitatea în regim interimar, acest lucru nu este posibil.

El a declarat că, în opinia sa, nu vor exista alegeri anticipate, deoarece este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru organizarea lor, iar cât timp Guvernul Bolojan rămâne în funcție ca interimar, un astfel de scrutin nu poate fi organizat.

„Anticipate nu vor fi, după părerea mea. (…) Trebuie să ai un guvern cu puteri depline, care să le organizeze. Cât timp stă Bolojan acolo, nu pot fi organizate”, a explicat, luni seară, Victor Ponta, la RomâniaTV.

Victor Ponta a afirmat că nu își poate imagina modul în care poate funcționa un Guvern care nu are un premier și miniștri cu atribuții depline. Acesta susține că un Executiv aflat în această situație nu poate lua decizii importante și a dat ca exemplu o eventuală situație de urgență.

Potrivit fostului premier, un Guvern fără premier și fără șase miniștri cu puteri depline nu poate adopta decizii, iar dacă ar apărea o situație precum căderea unei drone și ar fi nevoie de sprijin pentru populație, autoritățile nu ar avea posibilitatea să intervină prin măsurile necesare.

„Nu-mi pot închipui cum lucrezi fără șase miniștri, fără premier … N-ai voie să iei niciun fel de decizie, deci dacă mai vine încă o dronă și trebuie să ajuți oamenii, nu ai cum!”, a spus Ponta.

Fostul șef al Executivului a comentat și afirmațiile potrivit cărora Guvernul ar fi redus deficitul bugetar.

Victor Ponta susține că această evoluție nu reflectă o îmbunătățire a situației financiare, ci faptul că statul ar fi amânat plata unor obligații. El a afirmat că deficitul este mai mic decât anul trecut deoarece Guvernul nu mai efectuează anumite plăți.