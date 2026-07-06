Peste 500.000 de ruși au intrat în faliment în 2025. Băncile ruse se confruntă cu presiuni asupra depozitelor

Peste 500.000 de ruși și-au declarat falimentul în 2025, în timp ce un raport analizat de Reuters avertizează asupra vulnerabilităților tot mai mari ale sistemului bancar din Rusia. Documentul susține că deteriorarea creditelor și încetinirea economiei sporesc riscul unei crize financiare.

Peste 500.000 de ruși au intrat în faliment în 2025! Rusia riscă să se confrunte cu o criză bancară cu potențial „exploziv” deoarece instituțiile de credit suportă o mare parte din povara unei economii afectate de război, potrivit unui raport al serviciului de informații al unui stat european, analizat de agenția de presă Reuters. Documentul apare într-un moment în care Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Raportul, întocmit în ultimele săptămâni pentru informarea oficialilor europeni cu privire la situația sistemului bancar rus, evidențiază vulnerabilitatea băncilor în fața unor noi sancțiuni occidentale. Deși instituțiile financiare din Rusia au rezistat, în mare parte, sancțiunilor impuse după invadarea Ucrainei, în 2022, analiza din iunie arată că deteriorarea calității portofoliilor de credite și creșterea gradului de îndatorare a populației generează un risc considerat „exploziv”.

Uniunea Europeană pregătește cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care ar putea fi adoptat în luna iulie și care vizează, între altele, băncile și rețelele de criptomonede. Reprezentanții Băncii Centrale a Rusiei au refuzat să comenteze concluziile raportului, după ce, recent, au minimalizat riscul apariției unei crize bancare majore.

Pe fondul costurilor ridicate ale războiului cu Ucraina, care au afectat semnificativ veniturile statului, autorii raportului susțin că Rusia se bazează tot mai mult pe sistemul bancar pentru finanțarea companiilor și a populației. În opinia acestora, această strategie a amplificat vulnerabilitățile sectorului bancar, în contextul încetinirii economiei.

În același timp, Ministerul Economiei din Rusia și-a revizuit în scădere estimările privind creșterea PIB, prognozând un avans de doar 0,4% în 2026, față de 1,3% estimat anterior, și de 1,4% în 2027, comparativ cu prognoza precedentă de 2,8%.

Raportul, intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026”, arată că băncile au fost obligate să acorde credite subvenționate companiilor din industria de apărare și cumpărătorilor de locuințe. Potrivit autorilor, programele de creditare susținute de stat, restructurarea împrumuturilor și sprijinul guvernamental maschează vulnerabilitatea reală a sistemului bancar. Autorii documentului apreciază că această situație creează doar aparența unei economii dinamice, în timp ce, în realitate, ascunde riscuri majore care s-ar putea transforma într-un șoc economic în cazul introducerii unor noi sancțiuni împotriva băncilor rusești.

Totodată, raportul avertizează că extinderea creditării către companiile din sectorul apărării, proiectele regionale finanțate de stat și cumpărătorii de locuințe ar putea conduce la creșterea volumului de credite care nu vor mai putea fi rambursate. Autorii estimează că aproximativ 10% din împrumuturile acordate companiilor sunt deja considerate îndoielnice, un nivel semnificativ mai ridicat decât în 2024. Unele dintre cele mai mari bănci din Rusia au raportat o rată a creditelor neperformante de 15% în 2025. În același an, peste 500.000 de ruși și-au declarat falimentul, cu aproape o treime mai mulți decât în 2024.

Pe de altă parte, adjunctul guvernatorului Băncii Centrale a Rusiei, Filipp Gabunia, spunea, luna trecută, că vulnerabilitățile din sectorul financiar nu sunt critice. Gabunia a subliniat că rezervele de capital ale băncilor au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, iar ponderea creditelor neperformante acordate companiilor a rămas neschimbată în ultimele 18 luni.

La rândul său, Chris Weafer, reprezentant al firmei de consultanță Macro Advisory, a apreciat că economia Rusiei stagnează, însă dominația statului în economie și nivelul ridicat al cheltuielilor pentru apărare împiedică declanșarea unei crize financiare. Weafer a adăugat că statele din Asia continuă să ignore sancțiunile occidentale și a considerat că ipoteza potrivit căreia un nou pachet de sancțiuni ar împinge Rusia într-o criză financiară reprezintă o iluzie.

„Economia rusă stagnează dar dominaţia statului şi cheltuielile din domeniul apărării înseamnă că nu există de gestionat o criză financiară. Asia ignoră sancţiunile. Deci ideea este că o nouă rundă de sancţiuni va împinge Rusia în criză este o iluzie”, a afirmat Weafer.

Există însă și semne care indică intensificarea presiunilor asupra sistemului bancar rus. A doua cea mai mare bancă din Rusia, VTB, intenționează să își majoreze rezervele pentru a se proteja de impactul creșterii prețurilor la combustibili și al eventualelor pierderi generate de creditele acordate. Informația a fost prezentată, vineri, pentru Reuters, de adjunctul directorului general al instituției.

Datele Băncii Centrale a Rusiei arată că, de la începutul anului, volumul numerarului păstrat în afara sistemului bancar a crescut cu peste 17%, depășind 19.000 de miliarde de ruble (aproximativ 243 de miliarde de dolari). Această evoluție pune presiune asupra băncilor, care depind de depozitele populației și ale companiilor pentru finanțarea activității de creditare.

Directorul financiar al Sberbank, Taras Skvortsov, a declarat pentru Reuters că toate băncile importante din Rusia sunt deja supuse sancțiunilor occidentale și că sistemul bancar a traversat o perioadă de tensiuni după introducerea acestora, în 2022. Skvortsov a afirmat însă că, până în 2026, instituțiile financiare și clienții lor s-au adaptat noilor condiții, adăugând că mulți dintre clienții băncilor sancționate nici măcar nu mai resimt efectele măsurilor restrictive sau nu sunt conștienți de existența lor.