Avertisment fără precedent dintr-o țară NATO. Când ar putea ataca Rusia un stat membru: Se pregătește pentru o confruntare

Ministerul Apărării din Olanda lansează unul dintre cele mai ferme avertismente de până acum privind evoluția situației de securitate din Europa. În noua Strategie de apărare, autoritățile olandeze apreciază că Rusia ar putea fi capabilă să desfășoare o operațiune militară împotriva unui stat membru al NATO într-un interval foarte scurt după încetarea războiului din Ucraina.

Evaluarea vine într-un context în care statele Alianței Nord-Atlantice își revizuiesc planurile de apărare și își accelerează investițiile în tehnologie militară, pe fondul deteriorării mediului de securitate european.

Documentul anual privind strategia de apărare arată că autoritățile olandeze nu mai privesc amenințările doar prin prisma războiului din Ucraina, ci iau în calcul și riscurile pe termen mediu pentru întregul continent.

Potrivit raportului, Europa traversează o perioadă în care tensiunile militare și cele geopolitice au redus diferența dintre starea de pace și un posibil conflict.

„Serviciile de informații olandeze consideră că Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Europa”, se arată în raport.

În analiza realizată de autoritățile de la Haga este inclus și scenariul considerat cel mai grav.

„În cel mai rău scenariu, un război limitat împotriva statelor membre NATO este posibil în decurs de un an de la sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina”, se arată în document.

Publicarea strategiei are loc cu doar câteva zile înaintea summitului NATO programat pentru 7-8 iulie, la Ankara, reuniune în cadrul căreia liderii statelor membre vor analiza inclusiv măsurile necesare pentru consolidarea apărării colective.

Posibilitatea unei amenințări venite din partea Rusiei reprezintă unul dintre principalele subiecte aflate pe agenda alianței.

În ultimele luni, mai mulți oficiali NATO au atras atenția că statele membre trebuie să accelereze investițiile în apărare și să își adapteze armatele la noile tipuri de conflicte.

Printre aceștia se numără și secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a avertizat anterior că Rusia „ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

În urma evaluărilor făcute de serviciile de informații, autoritățile olandeze au decis să accelereze modernizarea armatei și să investească masiv în tehnologia fără pilot.

Planul prevede ca, în următorii cinci ani, aproximativ jumătate dintre capacitățile operaționale ale forțelor armate să fie bazate pe sisteme autonome și drone.

Guvernul intenționează, de asemenea, să înființeze un laborator specializat care să dezvolte și să producă drone și tehnologii destinate combaterii altor sisteme aeriene fără pilot, considerate esențiale în conflictele moderne.

Autoritățile apreciază că războiul din Ucraina a schimbat fundamental modul în care sunt purtate operațiunile militare, iar dezvoltarea acestor capabilități reprezintă o prioritate.

Ministrul olandez al Apărării, Dilan Yesilgöz, consideră că Europa trebuie să își consolideze rapid capacitatea de apărare pentru a putea face față provocărilor din următorii ani.

„Întrebarea este dacă Europa și Olanda vor fi suficient de puternice la timp pentru a ne proteja libertatea, securitatea și modul de viață”, a declarat ministrul Apărării, Dilan Yesilgöz.

Oficialul a subliniat că actualul context impune decizii rapide și investiții consistente în domeniul apărării.

„Aceasta este responsabilitatea fiecărei generații, dar rareori a fost atât de urgentă”, a adăugat ea.

Noua strategie a Ministerului Apărării din Olanda reflectă preocupările tot mai mari ale statelor membre NATO privind evoluția conflictului din Ucraina și impactul pe care acesta l-ar putea avea asupra securității europene după încheierea ostilităților.