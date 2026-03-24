Premierul Ilie Bolojan a vorbit recent despre strategii prin care România poate să-și consolideze poziția pe piața internațională, în contextul tensiunilor globale care duc la creșterea prețurilor la energie și alimente, arată euronews.ro.

Evenimentele externe, precum crizele din Golf, afectează direct economia României. Creșterea prețurilor la gaze și îngrășăminte influențează agricultura și produsele agroalimentare, ceea ce poate avea efecte asupra prețurilor pentru consumatori.

Pentru a limita efectele, guvernul a implementat măsuri precum plafonarea prețului la gaze, protejând astfel gospodăriile și mediul de afaceri românesc. Premierul Bolojan a explicat:

”Am plafonat prețul la gaze. Dacă am fi o țară care, 100% l-am avea din consumul propriu, am avea o limitare la gaz. Ceea ce s-a întâmplat în Golf ne impactează. Ține de creșterea prețurilor la îngrășăminte la agricultură. poate impacta asupra prețurilor la produsele agroalimentare. Acest impact va fi asupra întregii economii globale. Din păcate, în ultimii ani, în anumite domenii, în energie, în zona chimică, nu am avut o politică pe care să o urmărim. Nu aș vrea să comentez pe situația de la Azomureș”, spune acesta.

România deține resurse semnificative care pot fi transformate în avantaje economice majore. Premierul a subliniat importanța procesării gazului din Marea Neagră și dezvoltarea centrelor de producție în sectoare strategice precum:

Zootehnia și creșterea animalelor, pentru a reduce importurile de carne și produse lactate.

Panificația și procesarea cerealelor, pentru a crește valoarea adăugată în economie.

Aceste măsuri ar permite creșterea exporturilor românești și reducerea dependenței de importurile de produse procesate.

Premierul Bolojan avertizează că, fără politici coerente și investiții în sectoarele cu potențial, România riscă să rămână blocată în ceea ce economiștii numesc „capcana veniturilor medii”. Dezvoltarea industriei interne și valorificarea resurselor naturale sunt esențiale pentru creșterea competitivității și crearea de locuri de muncă bine plătite.