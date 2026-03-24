Autorităţile din judeţul Prahova au anunţat marți, 24 martie, că a fost aprobată documentaţia revizuită pentru şoseaua de centură a staţiunilor Azuga şi Buşteni de pe Valea Prahovei, iar valoarea tronsonului de mai puţin de 10 kilometri depăşeşte 843 de milioane de lei.

Consiliul Judeţean Prahova a precizat că aprobarea a fost făcută în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţelor, etapa ce stabileşte parametrii tehnici şi economici ai investiţiei.

Documentaţia a fost susţinută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de preşedintele Consiliului Judeţean, Virgiliu Daniel Nanu, iar aprobarea confirmă actualizarea soluţiilor tehnice în raport cu condiţiile reale din teren şi cerinţele etapelor de proiectare şi avizare.

Proiectul, derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin CNAIR, are ca obiectiv realizarea unei legături rutiere funcţionale pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga–Buşteni, una dintre cele mai aglomerate din judeţ.

Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 843,9 milioane de lei, inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii şi montaj însumează 695,1 milioane de lei. Un calcul simplu arată că realizarea unui kilometru de drum între Azuga şi Buşteni costă aproximativ 18 milioane de euro.

Viitoarea centură care va ocoli staţiunile Azuga şi Buşteni va avea o lungime de 9,447 kilometri, cu o platformă rutieră între 9,50 şi 10 metri. Proiectul prevede construirea a 19 structuri de tip poduri, pasaje, viaducte şi subtraversări, precum şi realizarea a 13 intersecţii la nivel.

De asemenea, tronsonul va fi echipat cu un sistem de canalizare pluvială pe o lungime totală de 7.725,44 metri. Durata estimată de execuţie a celor aproape 10 kilometri de drum este de 30 de luni.

Consiliul Judeţean a precizat că proiectul are coridorul de expropriere aprobat, exproprierile realizate pentru traseul actual şi autorizaţiile de construire emise pentru anul 2025.

În document se menţionează că lucrările sunt în desfăşurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026, iar aprobarea documentaţiei S.F. revizuite confirmă faptul că proiectul avansează într-o formă tehnică matură, adaptată realităţii din teren, menţinând obiectivul principal de reducere a presiunii din trafic şi îmbunătăţirea mobilităţii pe Valea Prahovei.

Întregul proiect urmăreşte să asigure un acces rutier complementar eficient între Autostrada A3 şi staţiunile de pe Valea Prahovei, contribuind astfel la fluidizarea traficului și la creşterea siguranţei rutiere într-una din zonele cele mai aglomerate din Romania – Valea Prahovei.