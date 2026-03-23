România își consolidează poziția strategică la Marea Neagră printr-o investiție de peste 86 de milioane de lei în Portul Constanța, proiect care vizează modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestuia într-un hub regional.

Inițiativa este considerată una cu impact direct asupra comerțului, mediului și competitivității economice a țării în Europa de Est.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime din Constanța a anunțat emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru asigurarea condițiilor electrice de racordare a navelor la cheu.

Proiectul are o valoare de 86.129.240,43 lei, fără TVA, și presupune instalarea tehnologiei „cold ironing” pentru zece dane din port.

Prin această soluție, navele vor putea fi alimentate cu energie electrică de la țărm, chiar și atunci când motoarele principale și auxiliare sunt oprite.

Potrivit informațiilor comunicate, sistemul va deservi o gamă variată de nave, inclusiv vase de croazieră, feriboturi, nave RO-RO, nave multifuncționale, transportatoare de marfă vrac și tancuri petroliere, indiferent de dimensiune sau de necesarul de putere.

Investiția este finanțată din fonduri europene prin programul Connecting Europe Facility – CEF Transport, iar durata estimată a lucrărilor este de 27 de luni.

Implementarea noii tehnologii este menită să reducă semnificativ nivelul de zgomot și emisiile de carbon din zona portuară și din proximitatea acesteia, contribuind la îmbunătățirea calității mediului.

În același timp, pasagerii aflați la bordul navelor de croazieră vor beneficia de condiții mai confortabile, datorită diminuării vibrațiilor produse de funcționarea motoarelor.

De asemenea, costurile operaționale ale navelor ar putea scădea, deoarece acestea vor utiliza energie electrică furnizată de la țărm, inclusiv din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară.

Autoritățile portuare estimează că modernizarea infrastructurii va crește atractivitatea Portului Constanța pentru operatorii maritimi și va contribui la intensificarea traficului de mărfuri, consolidând rolul strategic al României în regiune.

Săptămâna trecută, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor de reabilitare şi electrificare a liniei CF 816 Palas – Port A, inclusiv consolidarea Tunelului Palas.

Conform unui comunicat al companiei, proiectul are ca obiectiv principal asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanţa şi creşterea capacităţii de transport feroviar de marfă către platformele portuare.

Valoarea totală estimată a contractului este de peste 404,037 milioane lei, fără TVA , finanţarea fiind estimată a fi asigurată de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

CFR SA subliniază că proiectul de reabilitare a liniei ferate Palas – Port A reprezintă o investiţie strategică pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi pentru creşterea capacităţii de transport feroviar de marfă către Portul Constanţa, prin asigurarea unui al doilea acces feroviar modern şi eficient către platformele portuare.