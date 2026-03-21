Sâmbătă, în apropierea Portului Midia, familiile și rudele marinarilor dispăruți s-au adunat pentru a cere lămuriri privind circumstanțele în care s-a produs incidentul naval. Oamenii spun că nu au primit suficiente informații și că există multe neclarități legate de misiunea în care a fost implicat remorcherul.

Potrivit acestora, nava ar fi avut rol de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură și nu ar fi fost destinată pentru manevre complexe alături de un tanc petrolier. În acest context, rudele pun sub semnul întrebării decizia de a trimite echipajul într-o astfel de intervenție.

Totodată, oamenii reclamă faptul că nu este clar de ce echipajul de pe tancul petrolier nu ar fi intervenit imediat pentru salvarea marinarilor, în momentul în care remorcherul a început să se scufunde.

Una dintre cele mai emoționante declarații a fost făcută de soția unui marinar dispărut, care a cerut răspunsuri directe privind responsabilitatea pentru această misiune.

„Vreau explicaţii. De ce i-au trimis. Ştiau riscurile cei de sus. Ei erau conştienţi că era un remorcher de asistare. Nu era sigur. De ce? Vreau să aflu cine a fost acolo, cine a dat semnătura, cine a dat aprobarea ca ei să plece”, a spus femeia.

Aceasta a povestit că soțul ei era îngrijorat înainte de plecare și că misiunea urma să dureze între 30 și 36 de ore, o operațiune pe care, potrivit ei, nu ar mai fi făcut-o anterior.

Femeia a dezvăluit și ultimul mesaj primit de la soțul ei, trimis miercuri dimineață, înainte de plecarea pe mare: „Ai grijă, te iubesc”.

În plus, aceasta a precizat că este însărcinată și că familia avea planuri importante pentru toamnă, inclusiv cununia religioasă și botezul.

Cumnatul aceluiași marinar a lansat acuzații dure și a cerut identificarea clară a celor responsabili pentru accident.

„Remorcherul era doar pentru asistare. De ce s-au legat acolo? De ce i-au legat? Nu ne explică nimeni. Vrem să obţinem adevărul. Ai curmat cinci vieţi, cine e responsabil? (…) Trebuia să fie doar în asistare, aprovizionare sau schimburi de tură. Atât. Nu să facă ei manevra. Aveau remorcherul stricat. I-au trimis pe ei. De ce? La noi se pune presiune, nu faci asta pleci. Se fac nişte ameninţări verbale. În acte ei sunt oarecum acoperiţi. Când s-a întâmplat tragedia, ăsta a fost primul lor interes, să îşi organizeze cât mai bine actele, fiind o companie mare”, a declarat bărbatul.

Rudele au afișat și bannere în zona portului, pe care au scris mesaje precum: „Din ce cauză nu s-a intervenit în timp real în punctul în care s-a răsturnat remorcherul?” și „Când s-a văzut remorcherul scufundat de ce nu a intervenit celălalt echipaj de pe tancul petrolier”.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că operațiunile de căutare continuă, iar Forțele Navale Române au mobilizat resurse importante pentru identificarea persoanelor dispărute.

„Şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri JUPITER – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineaţă să acţioneze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum şi o ambulanţă a Grupului de Sprijin al Forţelor Navale Ovidius s-au deplasat în portul Midia”, au transmis reprezentanții MApN.

Remorcherul a fost localizat la aproximativ cinci mile marine de port și la o adâncime de circa 26 de metri. Scafandrii militari au reușit să recupereze trupul uneia dintre victime, care a fost predat autorităților.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, în timpul unei manevre de acostare a unui tanc petrolier.

Potrivit autorităților, „Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a declarat Adrian Stancu, director adjunct al Căpităniei Zonale Constanța.

La bord se aflau cinci marinari români. Unul a fost scos din apă, dar nu a putut fi salvat, iar trupul celui de-al doilea a fost recuperat ulterior. Căutările continuă pentru ceilalți trei membri ai echipajului.

Reprezentanții Midia Marine Terminal au transmis că remorcherul era autorizat pentru toate tipurile de operațiuni specifice și că avea experiență în astfel de intervenții.

„Facem precizarea că nava era autorizată să participe la toate tipurile de operaţiuni specifice la terminalul offshore. Aceasta a fost implicată în sute de astfel de operaţiuni, inclusiv în asistenţa tancurilor petroliere de mare tonaj (tip AFRAMAX), la terminalul situat la 8,6 km în largul Portului Midia. Construit în 2006, remorcherul a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, ultima fiind efectuată în iunie 2025, când au fost realizate toate lucrările necesare pentru funcţionarea în condiţii de optime de siguranţă”, au transmis reprezentanții companiei.

În timp ce autoritățile continuă operațiunile de căutare și investigare, familiile victimelor cer răspunsuri rapide și asumarea responsabilității.

Tragedia din Marea Neagră ridică semne de întrebare serioase privind siguranța operațiunilor maritime, deciziile luate în teren și modul în care sunt gestionate situațiile de urgență.