Sorin Tufan avea 57 de ani și era căpitanul remorcherului Astana, navă sub pavilion român, construită în 2006, cu o lungime de 26,09 metri, lățime de 7,94 metri, pescaj maxim de 3,85 metri și o putere a motorului de 2610 kW, echivalentul a 3500 CP. Potrivit informațiilor apărute, acesta nu ar fi trebuit să se afle în acea zi pe vas, însă a făcut un schimb cu un coleg. La bordul navei se aflau cinci persoane, iar incidentul a avut loc la aproximativ 8 kilometri de Dana 1.

După retragerea din fotbal, Sorin Tufan a ales o carieră pe mare, devenind marinar, la fel ca tatăl său, Marin Tufan, considerat golgheterul all-time al Farului Constanța. Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, și a debutat la seniori la doar 17 ani, într-un meci din eșalonul secund împotriva echipei Petrolul.

În 1988 a contribuit la promovarea echipei în Divizia A. În 1992 a fost transferat la Steaua, la insistențele lui Anghel Iordănescu, însă multiplele accidentări l-au împiedicat să se impună. S-a retras din activitate la doar 26 de ani, în 1994, evoluând inclusiv în competițiile europene alături de Steaua.

Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii tragediei din Portul Midia.

Un accident naval a avut loc în dimineața zilei de 18 martie, în jurul orei 08:40, în zona Midia, după ce Căpitănia Portului Constanța a fost alertată cu privire la incident. Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul efectuării unei manevre de acordare a asistenței către nava tanc Amades, sub pavilion Insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, situat la aproximativ 8 kilometri de Portul Midia.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost recuperată din apă de către remorcherul București și predată în port echipajelor medicale de specialitate. Ceilalți patru membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

